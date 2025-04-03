İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı - Son Dakika
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Dünya

İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı

İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı

Hindistan, Andaman Adaları'ndaki Kuzey Sentinel Adası'nda izole yaşayan kabileye 'hediye' bırakmak isteyen ABD vatandaşı Mykhailo Viktorovych Polyakov tutuklandı. Polyakov, 26 Mart'ta bölgeye gelerek, 29 Mart'ta adaya ulaştı ve kabile için 'hediye' olarak bir kutu kola ve hindistan cevizi bıraktı. Yerel balıkçılar durumu fark ederek polise ihbarda bulundu.

03.04.2025 14:01
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Hindistan, Andaman Adaları - Kuzey Sentinel Adası'ndaki dünyadan tamamen izole yaşayan kabileye "hediye" bırakmak isteyen 24 yaşındaki ABD vatandaşı Mykhailo Viktorovych Polyakov, Pazartesi günü Hindistan makamları tarafından tutuklandı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Polyakov, 26 Mart'ta bölgeye gelerek hazırladığı tekneyle 29 Mart sabahı Kuzey Sentinel Adası'na doğru yola çıktı. GPS ile 40 kilometrelik mesafeyi aşarak sabah 10:00 civarında yasaklı adaya ulaştı.

Soruşturma dosyasına göre şüpheli, adada yaklaşık beş dakika kaldı ve bu süre zarfında kabile için "hediye" olarak bir kutu kola ve hindistan cevizi bıraktı. Ayrıca bölgeden örnekler topladı ve GoPro kamerasıyla görüntüler çekti.

Polyakov'un adadan dönüşü sırasında yerel balıkçılar durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Tutuklanan turistin teknesine, motoruna ve kamerasına el konuldu.

Yerli hakları örgütü Survival International'ın direktörü Caroline Pearce, "Bu kişinin eylemleri son derece tehlikeli. Sentinelese kabilesi modern dünyanın hastalıklarına karşı hiçbir bağışıklığa sahip değil. Grip veya kızamık gibi bizim için basit hastalıklar tüm kabileyi yok edebilir," dedi.

Polis yetkilileri, şüphelinin daha önce de iki kez bölgeye gelmeye çalıştığını ve Ocak ayında başka bir yerli kabilenin yasak görüntülerini çektiğini belirtti.

Kuzey Sentinel Adası, sadece 150 kadar üyesi olduğu tahmin edilen ve dış dünyayla temas kurmayı reddeden Sentinelese kabilesini korumak amacıyla Hint hükümeti tarafından tamamen yasaklı bölge ilan edilmiştir. 2018 yılında adaya çıkan Amerikalı misyoner John Chau, kabile üyeleri tarafından öldürülmüştü.

ABD Büyükelçiliği ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı olaydan haberdar edildi. Polyakov'un sorgusu devam ediyor.

İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı
İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı
İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı

3-sayfa, Turizm, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    alper rende bunlarıda gezdırsınde görelim 6 0 Yanıtla
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