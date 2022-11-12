Japonya Adalet Bakanı, idamla ilgili sözleri sebebiyle istifa etti - Son Dakika
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Japonya Adalet Bakanı, idamla ilgili sözleri sebebiyle istifa etti

12.11.2022 13:05

Japonya Adalet Bakanı Yasuhiro Hanashi, "Adalet Bakanlığı düşük profilli bir makam ve idam infaz emrine mühür basınca haberlere manşet olabiliyor" sözlerinin ülkede infial yaratmasından sonra istifa etti.

Japonya Adalet Bakanı Yasuhiro Hanaşi, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda söyledikleriyle büyük tepki çekti. Bakan'ın "Adalet Bakanlığı 'düşük profilli bir makam' ve (idam) infaz emrine mühür basınca haberlere manşet olabiliyor" sözleri ülkede infial yarattı.

"İDAMI HAFİFE ALDIM"

İdam mahkumlarının infaz emirlerinin verilmesindeki rolünü hafife alan ifadeleri sonrası Bakan Hanaşi istifasını sundu.Bakan Hanaşi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya sunduğu istifa mektubunda "İdamı hafife aldım ve kamuoyunun öfkesine maruz kaldım" ifadelerine yer verdi.

AĞUSTOS AYINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Hanaşi'nin halkın güvenini zedelediğini düşündüğünü söyleyen Başbakan Kişida, kendisini bu göreve tayin ettiği için ciddi sorumluluk hissettiğini belirtti. Japon Başbakan, ağustostaki kabine değişikliğinde görev verdiği Hanaşi'yi görevden aldığını, yerine eski Tarım Bakanı Saito Ken'i getirdiğini açıkladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görev süresi boyunca herhangi bir idam infaz emri vermediği aktarılan Hanaşi'nin ifadeleri, hem iktidar hem muhalefet partilerinden sert tepki görmüştü.

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