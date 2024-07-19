Japonya\'da gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen adam, sigara yakınca ev havaya uçtu

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Japonya'nın Saitama vilayetinde, Perşembe akşamı bir apartman binasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi hastaneye kaldırıldı ve yoldan geçen birkaç kişi kırılan camlardan dolayı hafif yaralandı. Olay, bölge sakinleri ve yerel yetkililer arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, patlama 15 katlı apartmanın üçüncü katındaki bir dairede gerçekleşti. Hastaneye kaldırılan kişinin, dairenin sakini olan 40'lı yaşlarda Çinli bir erkek olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan ilk soruşturmada, şüpheli şu ifadeyi verdi: "Odamı intihar etmek amacıyla gazla doldurdum. Ancak son anda vazgeçtim ve pencereyi açtım. Ardından bir sigara yaktım ve bu sigara patlamaya neden oldu." Bu açıklama, olayın trajik bir intihar girişiminin beklenmedik sonucu olduğunu gösteriyor.

Polis ekipleri, Cuma sabahı itibariyle olay yerinde detaylı incelemelerine başladı. Yetkililer, patlamanın kesin nedenini belirlemek ve olayın tüm yönlerini aydınlatmak için şüpheliyle görüşmelere devam ediyor. Ayrıca, binada yaşayan diğer sakinlerin güvenliği ve binanın yapısal bütünlüğü de kontrol ediliyor.

Bu olay, Japonya'da ruh sağlığı ve intihar önleme çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için toplum bilincini artırma ve destek hizmetlerini güçlendirme çağrısında bulundu.