Japonya'da gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen adam, sigara yakınca ev havaya uçtu - Son Dakika
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Dünya

Japonya'da gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen adam, sigara yakınca ev havaya uçtu

Japonya\'da gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen adam, sigara yakınca ev havaya uçtu

Japonya'nın Saitama vilayetinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Olayda bir kişi hastaneye kaldırıldı, birkaç kişi hafif yaralandı. Polis, patlamanın 15 katlı binanın üçüncü katında yaşayan 40'lı yaşlarda Çinli bir erkeğin dairesinde olduğunu açıkladı. Şüpheli, intihar girişimi sırasında gazla doldurduğu odada sigara içince patlamanın gerçekleştiğini söyledi. Olay, ülkede ruh sağlığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

19.07.2024 15:41
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Japonya'nın Saitama vilayetinde, Perşembe akşamı bir apartman binasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi hastaneye kaldırıldı ve yoldan geçen birkaç kişi kırılan camlardan dolayı hafif yaralandı. Olay, bölge sakinleri ve yerel yetkililer arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, patlama 15 katlı apartmanın üçüncü katındaki bir dairede gerçekleşti. Hastaneye kaldırılan kişinin, dairenin sakini olan 40'lı yaşlarda Çinli bir erkek olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan ilk soruşturmada, şüpheli şu ifadeyi verdi: "Odamı intihar etmek amacıyla gazla doldurdum. Ancak son anda vazgeçtim ve pencereyi açtım. Ardından bir sigara yaktım ve bu sigara patlamaya neden oldu." Bu açıklama, olayın trajik bir intihar girişiminin beklenmedik sonucu olduğunu gösteriyor.

Polis ekipleri, Cuma sabahı itibariyle olay yerinde detaylı incelemelerine başladı. Yetkililer, patlamanın kesin nedenini belirlemek ve olayın tüm yönlerini aydınlatmak için şüpheliyle görüşmelere devam ediyor. Ayrıca, binada yaşayan diğer sakinlerin güvenliği ve binanın yapısal bütünlüğü de kontrol ediliyor.

Bu olay, Japonya'da ruh sağlığı ve intihar önleme çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için toplum bilincini artırma ve destek hizmetlerini güçlendirme çağrısında bulundu.

Japonya gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen adam, sigara yakınca ev havaya uçtu

Saitama, Japonya, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen adam, sigara yakınca ev havaya uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgür Çelik: Bu olayı Japonlara nasıl kaptırdık? 14 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Soy ağacında Türklük var 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Bende japonlari akıllıdır sanırdım 2 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Malll in japan . 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Japonya'da gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen adam, sigara yakınca ev havaya uçtu - Son Dakika
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