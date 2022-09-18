Japonya'yı Nanmadol tayfunu vuruyor - Son Dakika
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Japonya'yı Nanmadol tayfunu vuruyor

18.09.2022 15:03
Japonya'yı Nanmadol tayfunu vuruyor

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, ülkede etkili olan Nanmadol tayfununa dair yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda bugün ilgili bakanlarla bir toplantı yaptığını belirterek halka, hava durumu bilgilerini takip etme ve tehlike arz eden yerlerden uzak durmaları...

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, ülkede etkili olan Nanmadol tayfununa dair yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda bugün ilgili bakanlarla bir toplantı yaptığını belirterek halka, hava durumu bilgilerini takip etme ve tehlike arz eden yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida sosyal medya hesabından ülkede etkili olan tayfuna dair yaptığı açıklamada bugün ilgili bakanları toplantıya çağırdığını belirterek, "Polis, itfaiye, Öz Savunma Güçleri ve diğer ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışarak vatandaşların güvenliğini ve huzurunu sağlamak üzere mümkün olan tüm hazırlıkları yapmak için müdahale önlemleri almaları konusunda onlara bir kez daha talimat verdim" dedi.

"HAVA DURUMU BİLGİLERİNE VE TAHLİYE UYARILARINA DİKKAT EDİN"

Kişida ayrıca halka çağrıda bulunarak, "Halktan hava durumu bilgilerine, tahliye uyarılarına ve diğer kritik bilgilere dikkat etmelerini rica ediyorum. Akarsu ve diğer su yolları gibi olası tehlike arz eden veya heyelan riski olan yerlere yaklaşmamaları, kendilerini herhangi bir şekilde tehlikede hissetmeleri halinde tereddüt etmeden tahliye olmaları çağrısında bulunuyorum. Gece tahliye olmak son derece tehlikelidir. Halkı gece çökmeden güvenli bir yere tahliye olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLEN EN GÜÇLÜ TAYFUNLARDAN BİRİ"

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada Nanmadol tayfununun Japonya'yı vurduğu belirtilerek, "Şimdiye kadar görülen en güçlü tayfunlardan biri. Japonya Meteoroloji Ajansı şiddetli yağmur, kıyı boyunca fırtına dalgalanmaları ve evlerin çökebileceği kadar güçlü rüzgar öngörüyor. 4 milyon kişiye evlerini boşaltmaları söylendi" denildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı sitesine yer alan haritada ülkenin güneyindeki Kyushu bölgesi için şiddetli yağış ve fırtına dalgası uyarısı yapıldığı görüldü.  Ajans ayrıca, Kyushu bölgesinde yer alan Miyazaki ve Kagoşima prefektörlükleri için de 'özel uyarı' yayınlamıştı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlerde şiddetli yağmur ve rüzgarların ülkenin güneyini vurduğu, binlerce hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi. Ayrıca fırtına geçinceye kadar da tren, uçak ve feribot seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Fırtına, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'yı Nanmadol tayfunu vuruyor - Son Dakika

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