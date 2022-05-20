Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş

Amerikan New York Times gazetesi, Rus askerlerinin Ukraynalı sivilleri ölüme götürdüğü anların görüntü kaydını yayınladı.
Buça'da çekildiği ifade edilen görüntülerde 8 erkek, Rus askerinin karargah olarak kullandığı binanın arka bahçesinde kurşuna dizildi.
Uzun bir araştırma sonucu ellerine geçen görüntüleri doğruladıklarını olduğunu belirten New York Times gazetesi; haberi araştırırken tanık ifadelerinden de yararlandıklarını aktardı. Gazete, söz konusu olayın 4 Mart'ta gerçekleştiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise; görüntülere güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti" dedi.
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