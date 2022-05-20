Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş - Son Dakika
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Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş

20.05.2022 17:48

Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali sürerken, savaş bölgesinden feci görüntüler gelmeye devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi, Rus askerlerinin Buça'daki askeri karargahın arka bahçesinde Ukraynalı 8 erkeği kurşuna dizdiği görüntüleri servis etti. Tanık ifadelerinden de yararlanan gazete, görüntüleri doğruladıklarını ifade ederken, Kremlin ise söz konusu katliam görüntüleri kabul etmeyerek sahte olduğunu savundu.

Amerikan New York Times gazetesi, Rus askerlerinin Ukraynalı sivilleri ölüme götürdüğü anların görüntü kaydını yayınladı.

ASKERİ KARARGAHIN BAHÇESİNDE KURŞUNA DİZİLDİLER

Buça'da çekildiği ifade edilen görüntülerde 8 erkek, Rus askerinin karargah olarak kullandığı binanın arka bahçesinde kurşuna dizildi.

TANIK İFADELERİ DE KATLİAMI DOĞRULADI

Uzun bir araştırma sonucu ellerine geçen görüntüleri doğruladıklarını olduğunu belirten New York Times gazetesi; haberi araştırırken tanık ifadelerinden de yararlandıklarını aktardı. Gazete, söz konusu olayın 4 Mart'ta gerçekleştiğini kaydetti.

KREMLİN "GÖRÜNTÜLER SAHTE" DİYOR AMA...

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise; görüntülere güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti" dedi.

YORUMLAR (1)
  • mert çelik: rus askerımı yoksa,rus askerı gıyen baska ulkeden bırısımı,yanı avrupa haberlere ınanmak ne bıleyım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Dünya Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş - Son Dakika


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