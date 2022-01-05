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Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi - Son Dakika

Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi

05.01.2022 20:41

Kazakistan'ın Taldikorgan kentinde protestocular ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı. Diğer taraftan ülkenin bazı bölgelerinde de OHAL ilan edildi.

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor.

İLK CUMHURBAŞKANI'NIN HEYKELİNİ YIKMAK İSTEDİLER

Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı. Protestocuları yatıştırmaya çalışan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise televizyondan yaptığı konuşmada, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığını eski lider Nursultan Nazarbayev'den devraldığını duyurdu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı ise 8 polisin hayatını kaybettiğini ve 317 yaralının olduğunu açıkladı. Almatı'da dün yakıt fiyatlarındaki zammı protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılan protestolarda 200'den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı. Protestocular polisin müdahalesi öncesinde, "İhtiyarlar dışarı", "Hükümet istifa" şeklinde sloganlar atmıştı. Almatı'da protestocular bugün de belediye binasını ateşe verirken, Aktobe'de ise hükümet binasına baskın gerçekleştirdi.

BAŞBAKANIN İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Ayrıca bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'u geçici Başbakan olarak göreve atamıştı.

Kazakistan'daki çatışmalardan görüntüler;

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Nursultan Nazarbayev, Olağanüstü Hal, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi - Son Dakika
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