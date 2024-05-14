Eski bakan, eşini döve döve öldürdü! 24 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
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Eski bakan, eşini döve döve öldürdü! 24 yıl hapse mahkum edildi

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Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmek suçuyla 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bishimbayev'in eşine saldırı anlarının görüntüleri mahkeme salonunda izlendi. Daha önce rüşvet suçundan hapis cezası alan Bishimbayev, üç yıl sonra af ve şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Bu olay, Kazakistan'da elit kesimin çeşitli suçlardan kurtulduğuna dair halkın güvensizliğini artıran bir örnek olarak değerlendirildi.

14.05.2024 08:19
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Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmek suçuyla 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mart ayında başlayan duruşmada, Bishimbayev'in eşine saldırıda bulunduğu anların görüntüleri yayınlandı. Bishimbayev, daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezası almış, ancak üç yıl sonra af ve şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.

"MASUMUM" DEDİ, DARP ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mart ayında başlayan 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın ölümüne ilişkin davanın son duruşmasında Bishimbayev'in, saldırı anları mahkeme salonunda izlendi. Eski bakan, masum olduğunu söylemiş ve 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü iddia etmişti.

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

EŞİNİ TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Ancak bu iddialar güvenlik kamerası görüntüleriyle çürütülmüş oldu. Nukenova'nın ölü bulunduğu restorana ait güvenlik kameralarına yansıyan anlarda Bishimbayev'in eşini tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü.

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

"KIZIM 8 SAAT BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜ"

Nukenova'nın annesi, kızının 8 saat boyunca işkence gördüğünü ve Kafasına aldığı darbeler sonucu beyin travması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

ESKİ BAKANIN İLK VUKUATI DEĞİL

Mayıs-Aralık 2016 tarihleri arasında ekonomi bakanı olarak görev yapan Bishimbayev daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı. Petrol zengini 20 milyon nüfuslu Kazakistan'da elit kesimin çeşitli suçlardan kurtulduğuna dair çok sayıda örnek yaşandı ve bu durum halkın hukuk sistemine olan güvensizliğini de artırdı.

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Eski bakan, eşini döve döve öldürdü! 24 yıl hapse mahkum edildi

Ekonomi, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski bakan, eşini döve döve öldürdü! 24 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: kazaklardan bi cacık olmaz 13 4 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı: kadın döven durzuler etek giysin 8 0 Yanıtla
  • Alper Elma: kazak erkekleri zaten insanlığını sorgulamalı, erkeklik dışında herşey yapiyorlar, insanliklari ölmüş bir topluluk halinde bir millet, 2 yıl orada yaşayan biri olarak bilinçli şekilde yazıyorum. tanımayan bilmeyen oraya gidip yaşamayan boşa atıp tutmasin 1 0 Yanıtla

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