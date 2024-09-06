Kenya\'da bir okul yatakhanesinde çıkan yangın sonucu 17 öğrenci hayatını kaybetti, 13 öğrenci de ağır yaralandı

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Kenya'nın Nyeri bölgesindeki Hillside Endarasha okulunda çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak polis yetkilileri ölü sayısının artmasını beklediklerini belirtti. Sözcü Resila Onyango şunları söyledi: "Yangının nedenini araştırıyoruz ve gerekli önlemleri alacağız. Yangının nasıl başladığını belirlemek için olay yerine bir soruşturma ekibi gönderildi."

Devlet Başkanı William Ruto, televizyonda yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Düşüncelerimiz, Nyeri Bölgesi'ndeki Hillside Endarasha Akademisi'nde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların aileleriyle birlikte. Bu yıkıcı bir haber. Hayatta kalanların hızla iyileşmesi için dua ediyoruz. İlgili yetkililere bu korkunç olayı kapsamlı bir şekilde soruşturmaları talimatını veriyorum. Sorumlular hesap verecek."

Soruşturma başlatıldı ve yerel medya, Ceza Soruşturma Dairesi (CID) Başkan Yardımcısı John Onyango ve Cinayet Dairesi Başkanı Martin Nyuguto'nun soruşturmaya önderlik ettiğini bildirdi.

Kenya'daki yatılı okullarda yangınlar sık görülüyor. Birçok öğrenci, ebeveynleri uzun yolculuklar yapmadan daha fazla ders çalışma zamanı bulacaklarına inandığı için bu okullarda kalıyor.

Bazı yangınlar, öğrenciler tarafından iş yükü veya yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla çıkarılıyor. 2017 yılında başkent Nairobi'de çıkan bir okul yangınında 10 lise öğrencisi hayatını kaybetmişti.