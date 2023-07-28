Kerbela Şehitlerini Anma Yürüyüşü Kars'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kerbela Şehitlerini Anma Yürüyüşü Kars'ta Gerçekleştirildi

28.07.2023 10:32

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişlerinin 1384'üncü yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte katılımcılar Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıdı ve ağıtlar eşliğinde yürüdü. Anma töreni Asri Mezarlığı'nda devam etti ve katılımcılar yakınlarını ziyaret ederek dua etti.

HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişlerinin 1384'üncü yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hazreti Ali Camisi'nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüyüp, sinelerine vurdu. Katılımcılar kendilerine zincirle de vurdu. Şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Anma töreni Asri Mezarlığı'nın önündeki Aşura Meydanı'nda devam etti. Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığındaki yakınlarını da ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: DHA
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Hz. Hüseyin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kerbela Şehitlerini Anma Yürüyüşü Kars'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika


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