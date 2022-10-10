Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlamalar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Savaşın 229'uncu gününde bizi yer yüzünden silmeye çalışıyorlar' dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 farklı patlama meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Savaşın 229'uncu gününde bizi yok etmeye ve yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evinde uyuyan insanlarımızı yok ettiler. Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürdüler' dedi. Zelenski, patlamaların ardından oluşan yıkıma ilişkin görüntüleri de paylaştı. Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Kiev'in dışında Dnipro, Lviv ve Jitomir kentlerinde de patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Can kaybı ve yaralanmalara ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.