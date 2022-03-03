Kiev metrosunda gergin bekleyiş - Son Dakika
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Kiev metrosunda gergin bekleyiş

03.03.2022 11:23
Kiev metrosunda gergin bekleyiş

Her savaşta olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşında da en büyük zararı siviller gördü.

Her savaşta olduğu gibi Rusya- Ukrayna savaşında da en büyük zararı siviller gördü. Başkent Kiev'de bombardımanlardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan halkın gergin bekleyişi sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, 8'inci gününde devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'e ilerlerken, yer yer sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu noktalar da hedef alınıyor. Siviller ise Kiev'de bulunan metro istasyonlarında bombardımanlardan korunmaya çalışıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, bombardımanlardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan sivillerin fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda, birkaç bavula sığdırabildikleriyle metro istasyonlarına akın eden kadın, çocuk ve yaşlılar yer aldı.


Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
YORUMLAR
500
Kiev'de binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı Kiev'de binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Ukrayna, Metro, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kiev metrosunda gergin bekleyiş - Son Dakika


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