 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı İtalya basınında da geniş yankı buldu. Corriere Della Sera gazetesi "İstanbul'da bir kiliseyi basan maskeli şahıslar ateş açtı" manşetiyle çıkarken, TGCOM24 ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Bu korkakça saldırıyı kınıyoruz" sözlerine yer vererek saldırganların DAEŞ üyesi olduklarına vurgu yaptı.

29.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:20
Abone Ol

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki Pazar ayinine katılan bir kişiyi öldüren iki saldırgan yakalandı. Gece kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganlardan birinin Rus, diğerinin Tacik olduğunu açıkladı ve DAEŞ'li olabileceklerini ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kilise rahibini ve saldırı sırasında orada bulunan Polonyalı Başkonsolosu'nu arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

KİLİSEYE SALDIRI İTALYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İtalyan kilisesindeki saldırı İtalya basınında da geniş yankı buldu. Corriere Della Sera gazetesi, "İstanbul'da bir kiliseyi basan maskeli şahıslar ateş açtı" manşetini attı.

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

BAKAN YERLİKAYA'NIN SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDILAR

La Repubblica'da ise saldırganların Türk polisi tarafından yakalandığına yönelik bilgiler yer aldı. TGCOM24'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Bu korkakça saldırıyı kınıyoruz" sözleri hatırlatıldı. Saldırganların DAEŞ üyesi oldukları belirtildi.

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

PAPA FRANCESCO'NUN TAZİYE MESAJINI YAZDILAR

Ansa Haber Ajansı ise Papa Francesco'nun Angelus ayininde saldırıya ilişkin taziyede bulunduğunu duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin kınama mesajı da haberde yer aldı.

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya\'nın sözlerini manşete taşıdılar
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: italyada bu konu haber niteliği bile taşımıyor vede Corriere Della Sera gazetesinde ve sitesinde böyle bir haber yok araştırabilirsiniz :) Yanıtla 7 48
  • mert çelik: yuzlerı kapalı yanı belkı bırılerıyle yer degıstırdıler ne malum,belkı mosat yapmıssa...ayrıca idam nedense hala gelmedı Yanıtla 8 21
  • Serkan Basar: hizbullah derler ve konu kapanır gider emri kimden almış arkalarında kimler varmış önemli değil Yanıtla 5 18
  • Kutalmış Kutluk: Babasının ve dedesinin mezarını bırakıp kaçan milyonlarca kaçağa kucak açtık. Suriye tarafı abd iltisaklı eğit/donat stratejisi ile kucağımıza bırakıldı. Afganistan tarafı ise yine abd tarafından Taliban'a karşı savaştırıldı. Yani bu adamlar abd menşeili. Ülkemize kast edecekler. Gönderin, babasının atasının yurduna sahip çıkmayan senin ülkene sahip çıkar mı? Yanıtla 0 4

İçişleri Bakanı, İstanbul, Sarıyer, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar - Son Dakika


11:06
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı
11:01
Tunç Soyer mi Cemil Tugay mı? CHP'de İzmir düğümü bugün çözülüyor Tunç Soyer mi Cemil Tugay mı? CHP'de İzmir düğümü bugün çözülüyor
10:53
Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Sürücü ehliyetsiz çıktı Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Sürücü ehliyetsiz çıktı
10:53
Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor
10:48
Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam
10:42
Buğra Kavuncu'nun 'sağ kolu' Hakan Alkan istifa etti Buğra Kavuncu'nun 'sağ kolu' Hakan Alkan istifa etti
10:31
Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
10:27
Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı

Son Dakika
11:06 Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı
11:01 Tunç Soyer mi Cemil Tugay mı? CHP'de İzmir düğümü bugün çözülüyor
10:53 Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Sürücü ehliyetsiz çıktı
10:53 Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor
10:48 Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam
10:42 Buğra Kavuncu'nun 'sağ kolu' Hakan Alkan istifa etti
10:31 Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
10:27 Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı
10:26 Battal İlgezdi istifasının ayrıntısını paylaştı: "İmamoğlu beni çağırdı"
10:24 CHP lideri Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 11:38:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement