Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya\'nın sözlerini manşete taşıdılar

Muhabirin başına gelen Gazze\'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi

Sarı alarm bu kez yalnızca İstanbul için yandı

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki Pazar ayinine katılan bir kişiyi öldüren iki saldırgan yakalandı. Gece kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganlardan birinin Rus, diğerinin Tacik olduğunu açıkladı ve DAEŞ'li olabileceklerini ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kilise rahibini ve saldırı sırasında orada bulunan Polonyalı Başkonsolosu'nu arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

KİLİSEYE SALDIRI İTALYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İtalyan kilisesindeki saldırı İtalya basınında da geniş yankı buldu. Corriere Della Sera gazetesi, "İstanbul'da bir kiliseyi basan maskeli şahıslar ateş açtı" manşetini attı.

BAKAN YERLİKAYA'NIN SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDILAR

La Repubblica'da ise saldırganların Türk polisi tarafından yakalandığına yönelik bilgiler yer aldı. TGCOM24'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Bu korkakça saldırıyı kınıyoruz" sözleri hatırlatıldı. Saldırganların DAEŞ üyesi oldukları belirtildi.

PAPA FRANCESCO'NUN TAZİYE MESAJINI YAZDILAR

Ansa Haber Ajansı ise Papa Francesco'nun Angelus ayininde saldırıya ilişkin taziyede bulunduğunu duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin kınama mesajı da haberde yer aldı.