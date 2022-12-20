Kırgızistan parlamentosunda Rusça gerginliği! Meclis başkanı kızdı - Son Dakika
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Kırgızistan parlamentosunda Rusça gerginliği! Meclis başkanı kızdı

20.12.2022 16:37

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, sunumunu Rusça hazırlayan Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Denetim Bakanı Dinara Kutmanova'ya tepki göstererek Kırgızca konuşmasını istedi.

Kırgızistan'da Meclis Başkanı Şakiyev'in başkanlığında Perşembe günü yapılan ve başkent Bişkek'te hava kirliği azaltma önlemlerinin tartışıldığı oturum, gergin anlara sahne oldu.

SUNUMUNU RUSÇA YAPMAK İSTEDİ

Oturumda hava kirliliğinin azaltılması için alınan önlemlere ilişkin sunum yapmak için kürsüye gelen Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Denetim Bakanı Dinara Kutmanova, konuşmasını Rusça hazırladığını söyleyerek sunumuna başladı. Ancak Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, duruma müdahale etti. Şakiyev, Kutmanova'ya Rusça sunum hazırlamak için kimden izin aldığını, neden Kırgızca hazırlamadığını sordu.

"BENDEN NE ZAMAN İZİN ALDINIZ?"

Kutmanova'nın, "İzni sizden aldım" cevabı üzerine Şakiyev, "Benden ne zaman izin aldınız? Ben şimdi görüyorum. Burada kurallar böyle. Sunumu devlet dilinde yapmalısınız. Kırgızca yapınız. Kurallar herkes için eşit olmalı" dedi.

Kısa süreli gerginliğin ardından Kutmanova, konuşmasına Kırgızca devam etti.

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