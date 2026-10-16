KKTC Başbakanı Üstel, Kurtulmuş'un Kıbrıs Türk halkını savunmasına teşekkür etti - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel, Kurtulmuş'un Kıbrıs Türk halkını savunmasına teşekkür etti

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KKTC Başbakanı Üstel, Kurtulmuş\'un Kıbrıs Türk halkını savunmasına teşekkür etti
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Avrupa parlamento başkanları önünde Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmasına teşekkür etti. Üstel, egemen eşitlik kabul edilmeden kalıcı çözüm olamayacağını, Türk askerinin varlığının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunan açıklamalarına teşekkür ederek, "Kıbrıs Türk halkı bu adanın eşit ve asli sahibidir. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden adil ve kalıcı bir çözüm mümkün değildir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Üstel, Kurtulmuş'un Kıbrıs Türk halkının haklarını Avrupa parlamentolarının temsilcileri önünde savunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortaya konulan kararlı duruşun Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

'KIBRIS TÜRK HALKI YOK SAYILAMAZ'

Kurtulmuş'un Rum tarafının iddialarına karşı tarihi gerçekleri ortaya koyduğunu belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarının ve siyasi iradesinin görmezden gelinemeyeceğini kaydetti. Üstel, "Kıbrıs Türk halkı, bu adanın eşit ve asli sahibidir. Varlığımızı, irademizi ve devletimizi görmezden gelen hiçbir anlayış, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme kapı açamaz" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs meselesinde çözümün temelinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olduğuna dikkat çekerek, bu ilkelerin kabul edilmesinin kalıcı bir anlaşma açısından vazgeçilmez olduğunu aktardı.

'TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI VAZGEÇİLMEZDİR'

Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'da barış ve güven ortamı sağladığının altını çizen Üstel, Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından hayati önem taşıdığını bildirdi. Üstel, "Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı, halkımızın geleceği açısından vazgeçilmezdir" diye konuştu.

'KURTULMUŞ'A HALKIMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Üstel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Avrupa parlamentolarının temsilcileri önünde Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulmasının önemli olduğunu söyledi. Kurtulmuş'un açıklamalarının Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Üstel, "Kıbrıs Türk halkının haklı davasını Avrupa parlamentolarının temsilcileri önünde güçlü biçimde savunan Sayın Numan Kurtulmuş'a, halkımız adına teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'ANA VATAN TÜRKİYE İLE ORTAK GELECEĞİMİZİ KURACAĞIZ'

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin ortak tarih, mücadele ve gelecek anlayışına dayandığını kaydeden Üstel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ana vatan Türkiye ile aramızdaki bağ, ortak tarihimizin, ortak mücadelemizin ve ortak geleceğimizin bağıdır. Bu dayanışmadan aldığımız güçle devletimizi geliştirmeye, halkımızın haklarını savunmaya ve geleceğimizi birlikte kurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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