KKTC genel seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. Yerel saatle 18.00'de sonra erecek seçimde 50 milletvekili seçilecek.

KKTC'de genel seçimler başladı. 203 bin 792 seçmenin kayıtlı bulunduğu ülkede seçim, yerel saatle 18.00'de sona erecek ve oy sayımına başlanacak. Ülkenin kamu televizyonu BRT'nin haberine göre seçimlerde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) dahil 8 parti yarışıyor ve aday sayısı 400 olarak açıklandı. Toplam 50 milletvekilinin seçileceği seçimde, 203 bin 792 seçmenin 65 bin 428'inin Lefkoşa'da olduğu aktarıldı.