Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor - Son Dakika
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Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor

06.07.2022 09:50
Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor

Denizde yaşayan canlıların en zehirlileri arasında yer alan deniz yılanının zehrinin kobradan daha ölümcül olduğu belirtiliyor. Yılanın panzehrinin sadece Avusturya'da bulunmasıysa yaz aylarında denize giren insanlar için risk oluşturuyor.

Yazın gelmesiyle birlikte sıcak havadan bunalan herkes, denize akın etmeye başladı. Hint ve Pasifik okyanuslarının kıyı sularında bulunan deniz yılanları, zehrinin bazı durumlarda kobra yılanından dahi ölümcül olması nedeniyle duyanları bir hayli ürkütüyor.

SIĞ SULARDA YAŞIYORLAR

Deniz yılanları, nefes almak için yüzeye ihtiyaç duymaları nedeniyle genel olarak 30 metrenin altındaki sığ sularda yaşıyor. Bununla birlikte, sarı karınlı deniz yılanı (Pelamis platurus) açık okyanusta bulunabiliyor.

KOBRADAN BİLE ZEHİRLİ

Bu yılan türü hakkındaki korkutucu bilgi, bazı türlerinin kobralardan dahi zehirli olması. Yılanın zehri nörotoksin ve miyotoksinlerin ölümcül bir karışımından oluşuyor. Yılanın ilk ısırması durumunda ağrının hissedilmemesi, müdahaleyi geciktirebiliyor. Hatta yılanın küçük dişlerinin yara üzerinde kaldığına dair bile bulgular mevcut.

PANZEHRİ SADECE AVUSTURYA'DA

Deniz yılanlarının insanları sık ısırmaması nedeniyle panzehir ilacının elde edilmesi biraz imkansız görülüyor. Avustralya'da, belirli bir deniz yılanı antiveni mevcut. Ayrıca Avusturalya kaplan yılanı için kullanılan panzehir de deniz yılanlarının ısırığı için kullanılabiliyor.

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