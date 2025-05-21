AFGANİSTAN'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Samangan Emniyet Müdürlüğü, şehrin Dar-e-Suf Payin bölgesindeki kömür madeninde patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlama sonucu 7 madencinin yaşamını yitirdiği, 2 madencinin de yaralandığı belirtildi. Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmetullah Rahmani, patlamanın kömür madenindeki metan gazının birikmesi sonucu yaşandığını kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Kömür Madeninde Patlama: 7 Ölü - Son Dakika
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