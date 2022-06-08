Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki motelde tatil yapan ve ismi açıklanmayan bir adam, gece saatlerinde motelden dışarı çıkarak dolanmaya başladı.

BAŞINI OKŞAMAYA ÇALIŞTI

Şahıs, yürüdüğü sırada çalıların arasında köpek olduğunu düşündüğü bir canlı fark etti. Yanına giderek hayvanın başını okşamaya çalışan şahıs, bir anda uğradığı saldırı nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü kendisine saldıran köpek değil, timsahtı.

ACİL AMELİYATA ALINDI



Motel çalışanlarının da yardımıyla hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki adam, hemen ameliyata alındı. Fakat bacak yapısının büyük oranda zarar gördüğü belirlendi. Polis ekipleri yaşanan olayın, adamın ifadeleriyle birebir örtüştüğünü açıkladı.