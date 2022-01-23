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Korkunç kaza! Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

Korkunç kaza! Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı

23.01.2022 09:55

Endonezya'da yaşanan trafik kazasının görüntüleri tüm dünyada gündem oldu. Doğu Kalimantan bölgesinde freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis korkunç kazanın ardından kamyon şoförünü gözaltına alındı.

Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Muara Rapak Kavşağı'nda dün yerel saatle 06.15'de meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Endonezya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Korkunç kaza! Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Korkunç kaza! Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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