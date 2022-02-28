Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt! - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!

28.02.2022 13:29
Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in kendisine yönelik yaptırımlara aldırış etmediğini söyledi. Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya liderinin bugün kurmaylarıyla Rusya'nın ekonomik durumunu ele alacağı bir toplantıya başkanlık edeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov; Rusya lideri Vladimir Putin'in kişisel yaptırımlarla ilgili tavrını anlatırken "aldırış etmiyor" dedi.

"HERKES MAL VARLIĞINI BİLİR"

Putin'in yurtdışında varlıkları bulunmadığını anlatan Peskov, yaptırımlarda bazı varlıklarla ilgili oldukça absürt hükümlerin bulunduğunu dile getirdi. Peskov, Putin'in mal varlığını her yıl açıkladığını ve bunların dışında mal varlığının bulunmadığının herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

"YANIT VERİLECEK"

Dimitri Peskov ayrıca; Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı ulusal çıkarlara uygun yanıtlar vereceğini de iddia etti.

Kremlin Sözcüsü , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kurmaylarıyla değişen gerçeklikler ışığında ekonomik sorunların ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade etti.

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