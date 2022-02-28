Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt! - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov; Rusya lideri Vladimir Putin'in kişisel yaptırımlarla ilgili tavrını anlatırken "aldırış etmiyor" dedi.

"HERKES MAL VARLIĞINI BİLİR"

Putin'in yurtdışında varlıkları bulunmadığını anlatan Peskov, yaptırımlarda bazı varlıklarla ilgili oldukça absürt hükümlerin bulunduğunu dile getirdi. Peskov, Putin'in mal varlığını her yıl açıkladığını ve bunların dışında mal varlığının bulunmadığının herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

"YANIT VERİLECEK"

Dimitri Peskov ayrıca; Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı ulusal çıkarlara uygun yanıtlar vereceğini de iddia etti.

Kremlin Sözcüsü , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kurmaylarıyla değişen gerçeklikler ışığında ekonomik sorunların ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade etti.