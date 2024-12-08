Kremlin: Ukrayna ile Müzakereye Açığız - Son Dakika
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Kremlin: Ukrayna ile Müzakereye Açığız

Kremlin: Ukrayna ile Müzakereye Açığız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu belirtti ve Ukrayna'nın müzakereleri yasaklayan kararını iptal etmesi gerektiğini vurguladı.

08.12.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
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KREMLİN Sözcüsü Peskov, Ukrayna konusunda müzakereye açık olduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, müzakereyi reddeden tarafın Ukrayna olduğunu aktararak, "Düşmanlıkların durdurulması için koşullar, Başkan Putin tarafından bu yılın haziran ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı konuşmada ortaya konulmuştur" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu kaydeden Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğini ve Zelenskiy'in İstanbul anlaşmaları temelinde, cephede şekillenen gerçekleri dikkate alarak diyaloğun yeniden başlatılması talimatını vermesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Peskov, Trump'ın Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamayı, "Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin dile getirdiği rakamlar Ukrayna'nın yorumudur ve Ukrayna'nın resmi yaklaşımını yansıtmaktadır. Kayıplara ilişkin gerçek rakamlar tamamen farklıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'dan daha fazla kayba sahip olduğunu ve bu oranların devam etmesinin Ukrayna ordusunun tamamen tükenmesine, seferberlik yaşının 18'e düşürülmesine ve zorunlu seferberliğin sıkılaştırılmasına yol açacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kremlin: Ukrayna ile Müzakereye Açığız - Son Dakika

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