Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı - Son Dakika
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Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı

27.05.2022 17:13

İlk Kovid-19 vakasının doğrulanmasının ardından bir ay geçmeden hasta sayısının 3 milyonu aştığı Kuzey Kore'de aşılama çalışmaları belli projelerde çalışan askerlere uygulanmaya başladı. Çin'den geldiği belirtilen aşıların televizyon ve radyolarda halka, "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" olarak tanıtılması dikkat çekti.

Koronavirüs vaka sayısının 3 milyonu aştığı Kuzey Kore'de aşı programı nihayet başladı. Radio Free Asia (RFA), aşıların şimdiye kadar yalnızca ulusal inşaat projelerinde çalışan askerler için ayrıldığını belirtti.

"KİM'DEN ZARİF BİR HEDİYE" DİYE DUYURDULAR

RFA'ya konuşan iki isimsiz kaynak aşı kampanyasının bölgede gezen propaganda araçlarının hoparlörlerinden 'Kim'den zarif bir hediye' duyurusuyla başlatıldığını söyledi.

"KIM JONG UN'UN ÖLÜMSÜZ AŞK İKSİRİ"

Ülkedeki propaganda araçları, yapılacak Kovid aşısını 'Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri' olarak tanımladılar. RFA'ya konuşan bir başka kaynak, yayın araçlarının 'Ölümsüz Aşk İksiri'ni hazırlayanlara övgüler yağdırdığını belirtti.

ÇİN'DEN GELDİ AMA TÜRÜ BİLİNMİYOR

ABD tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen medya kuruluşuna konuşan hükümet yetkilisi de bilgiyi doğrulayarak aşıların ülkede 'majestelerinden gelen bir sevgi aşısı' olarak isimlendirildiğini söyledi. Hükümet yetkilisi yapılan aşıların Çin'den geldiğini açıkladı ama türünün ne olduğunu belirtmedi.

VAKA SAYISI 3.2 MİLYONU AŞTI, 69 KİŞİ ÖLDÜ

Pandemi başladığında kapılarını kapatarak salgından korunmaya çalışan Kuzey Kore, ilk Kovid vakasını 12 Mayıs'ta doğruladı. İlk vakanın açıklanmasının üzerinden daha bir ay geçmeden ülkede vaka sayısı 3,2 milyonu aştı ve 69 kişi hayatını kaybetti.

UZMANLAR ENDİŞELİ, KUZEY KORE 'KONTROL ALTINDA' DİYOR

Uzmanlar ülkenin neredeyse tamamının aşısız olması nedeni ile salgının bir felakete dönüşeceğinden endişe ediyorlar ancak Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) geçtiğimiz günlerde hastalığın kontrol altında olduğunu iddia etti.

KCNA açıklamasında "Üst düzey acil salgın önleme sisteminin etkinleştirilmesinden birkaç gün sonra, ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı ve iyileşen kişi sayısı arttı. Bu da pandemik hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleme ve salgını kontrol etme ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları 'Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri' diye tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı - Son Dakika
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