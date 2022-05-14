Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı

14.05.2022 13:43

İlk Covid-19 vakası bildirimini 12 Mayıs'ta yapan Kuzey Kore'de ölü sayısı 21 kişi oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong'dan hemen açıklama geldi, "Kötü huylu salgının yayılması ülkemizin kuruluşundan itibaren üzerimize düşen büyük bir kargaşadır. Fakat, salgın politikasını uygulamadaki odağı kaybetmezsek, parti ve halkın birliğine dayalı bir örgütlenme gücü ile kontrolü sürdürür ve salgına karşı savaşımızı güçlendirirsek, krizin üstesinden gelmekten fazlasını yapabiliriz".

12 Mayıs günü ilk Covid-19 vakası bildirimini yapan Kuzey Kore'de ölü sayısının 21 olduğu bildirildi. Ülkede bugün açıklanan yeni verilere göre, 21 kişi hayatını kaybetti ve 174 bin 440 kişide ateş belirtileri tespit edildi. Yeni açıklanan verilerle birlikte, ülkede Nisan ayının sonlarında etkisini göstermeye başlayan salgında toplam can kaybı 27'ye ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin sayısı da 524 bin 440'a yükseldi. Ülkede 243 bin 630 kişinin sağlığına kavuştuğu ve 280 bin 810 kişinin de karantinada kaldığı aktarıldı. Devlet medyası, can kayıplarının ve ateş belirtileri gösteren kişilerin Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapmadı.

KİM JONG-UN: BÜYÜK BİR KARGAŞA

Salgını "büyük felaket" olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kötü huylu salgının yayılması ülkemizin kuruluşundan itibaren üzerimize düşen büyük bir kargaşadır. Fakat, salgın politikasını uygulamadaki odağı kaybetmezsek, parti ve halkın birliğine dayalı bir örgütlenme gücü ile kontrolü sürdürür ve salgına karşı savaşımızı güçlendirirsek, krizin üstesinden gelmekten fazlasını yapabiliriz" dedi.

YORUMLAR
500
Çin'de Yeni Enerjili Araç Bataryası Üretimi İlk 4 Ayda Yüzde 180'nin Üzerinde Arttı Çin'de Yeni Enerjili Araç Bataryası Üretimi İlk 4 Ayda Yüzde 180'nin Üzerinde Arttı Mayıs'ta küçük balıkçılara hamsi süprizi Mayıs'ta küçük balıkçılara hamsi süprizi

Koronavirüs, Kuzey Kore, Nisan, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı
13:47 Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler
13:45 Galatasaray, Uruguaylı Matias Vecino'yu kadrosuna katmak istiyor! Muslera vatandaşını sık sık arıyor
13:43 Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement