Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı - Son Dakika

12 Mayıs günü ilk Covid-19 vakası bildirimini yapan Kuzey Kore'de ölü sayısının 21 olduğu bildirildi. Ülkede bugün açıklanan yeni verilere göre, 21 kişi hayatını kaybetti ve 174 bin 440 kişide ateş belirtileri tespit edildi. Yeni açıklanan verilerle birlikte, ülkede Nisan ayının sonlarında etkisini göstermeye başlayan salgında toplam can kaybı 27'ye ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin sayısı da 524 bin 440'a yükseldi. Ülkede 243 bin 630 kişinin sağlığına kavuştuğu ve 280 bin 810 kişinin de karantinada kaldığı aktarıldı. Devlet medyası, can kayıplarının ve ateş belirtileri gösteren kişilerin Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapmadı.

KİM JONG-UN: BÜYÜK BİR KARGAŞA

Salgını "büyük felaket" olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kötü huylu salgının yayılması ülkemizin kuruluşundan itibaren üzerimize düşen büyük bir kargaşadır. Fakat, salgın politikasını uygulamadaki odağı kaybetmezsek, parti ve halkın birliğine dayalı bir örgütlenme gücü ile kontrolü sürdürür ve salgına karşı savaşımızı güçlendirirsek, krizin üstesinden gelmekten fazlasını yapabiliriz" dedi.