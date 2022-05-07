Kuzey Kore uzun menzilli yeni bir füze denemesi yaptı - Son Dakika
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BBC

Kuzey Kore uzun menzilli yeni bir füze denemesi yaptı

07.05.2022 19:04
Kuzey Kore uzun menzilli yeni bir füze denemesi yaptı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesini yaptığını duyurdu.

Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan bir balistik füzeyi Kore Yarımadası'nın doğu kıyısı açıklarında test etti.

Bu iki ülkeden gelen açıklamalara ek olarak teyit edilebilirse bu, Kuzey Kore tarafından son dönemde yapılan füze denemelerinin sonuncusu olacak.

Güney Kore'de yeni devlet başkanı Yoon Suk-yeol'ün göreve gelmesinden günler önce, Kuzey Kore'nin denizaltından füze fırlatması, bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Çünkü Yoon Suk-yeol, göreve geldikten sonra Kuzey Kore2ye karşı çok daha sert bir tutum takınacağının sözünü vermişti.

Japonya Savunma Bakanı da denemeyi "uluslararası güvenliğe kabul edilemez bir tehdit" olarak değerlendirdi.

BkanNobuo Kishi, JAponya'nın bu tehditler karşısında "savunma kapasitesini ciddi şekilde güçlendirmeye devam edeceğini" de açıkladı.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı da, Kuzey Kore'nin bir nükleer silah denemesi yapmaya hazırlanıyor olabileceğini açıklamıştı. Eğer ABD'nin tahminleri çıkarsa; ülke beş yıl sonra ilk kez nükleer silah denemesi yapmış olacak.

BBC'nin Seoul muhabiri Jean Mackenzie, denemenin zamanlamasının çok önemli olduğunu ve yeni Güney Kore ldieri üzerinde baskı yaratmayı amaçladığını söylüyor.

Yeni lider Perşembe günü yemin ederek göreve başlayacak. 21 Mayıs'ta da Seoul'de ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.

Hem ABD hem de Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer silah denemesinin bu iki tarih arasında yapılabileceğine inanıyor.

Geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer silah programını yeniden canlandıracağı sözünü vermişti.

Ülkesinin kuruluş yıldönümü olan 26 Nisan'da düzenlenen bir askeri geçit töreninde Kim Jong-un bu konuşmayı yaparken, yasaklı kıtalar arası balistik füzeler de sergileniyordu.

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore uzun menzilli yeni bir füze denemesi yaptı - Son Dakika

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