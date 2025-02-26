Lavrov, ABD ile İstanbul'da Görüşecek

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(ANKARA) - Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD diplomatik heyetlerinin 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya gelerek iki ülkenin büyükelçiliklerinin faaliyetleri üzerine konuşacağını söyledi. Lavrov, dondurulmuş Rus varlıklarının da Ukrayna ile ilgili görüşmelerin gündeminde olacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'daki ziyareti tamamlamasının ardından yaptığı basın toplantısında Moskova'nın Ukrayna konusunda müzakerelere katılmayı reddettiği imajının Avrupa tarafından kasıtlı bir şekilde çizildiğini ifade etti.

Rusya ve ABD'nin diplomatik heyetlerinin yarın İstanbul'da bir araya gelerek, iki ülke büyükelçiliklerinin faaliyetleriyle ilgili sorunları görüşeceğini belirten Lavrov, "İstanbul'daki toplantı, tarafların ne kadar hızlı ve verimli ilerleyebileceğini" netleştireceğini söyledi. Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin Lavrov şöyle konuştu: "Varlıklarımızla ilgili olarak, ki bunlar öncelikle Avrupalılar tarafından çalındı, ve hayır, bu konuda hiç konuşulmadı. Ama şüphem yok ki bu mesele çözüm sürecinin bir parçası ve gündemden kaybolmayacak" dedi.

Rusya ve ABD nadir toprak metalleri konusunda görüşmedi

Lavrov, son günlerde Ukrayna ve ABD ilişkilerinin gündemini oluşturan nadir toprak metalleri anlaşmasının geçen hafta Riyad'da Rusya ve ABD arasından yapılan görüşmelerde konuşulmadığını belirtti. Lavrov, tarafların bu görüşmede "karşılıklı faydalı ekonomik ve diğer ilişkilerin gelişmesinde yapay engellerin kaldırılması gerektiğini belirttiğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yabancı yatırımcılara nadir toprak metalleri üzerine birlikte çalışma çağrısı yapmış bu çağrı ABD Başkanı Donald Trump tarafından da olumlu karşılanmıştı.

"Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılmasını değerlendirmiyoruz"

Lavrov, Avrupalı liderlerin Ukrayna sınırına barış gücü gönderme teklifine ilişkin "Rusya, Avrupa barış gücü birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili herhangi bir seçeneği değerlendirmiyor... Avrupa'nın, özellikle Fransa ve İngiltere'nin dayattığı yaklaşım, çatışmayı daha da körüklemeyi ve çatışmayı sakinleştirme çabalarını durdurmayı amaçlıyor," dedi.

Ukrayna'da barış gücü konuşlandırmanın işe yaramayacağını belirten Lavrov çatışmanın temel nedenlerine bakmak gerektiğini söyledi. Lavrov temel nedenlerden birinin "Batı'nın küçümsediği ve şimdi hala küçümsediği nedenlerden biri, Kiev'in Rusça eğitim, medya ve kültür dahil her şeyi yok etmeyi hedefleyen yasalar geçirmesi " olduğunu söyledi.

Lavrov, "Ukrayna'nın geriye kalan kısmı, ırkçı yasalardan arındırılmalı... Orada yaşayan insanlar, daha çok Rusça konuşmayı tercih eden, atalarının geleneklerini yaşatmak isteyen, Rus kültüründe yetişmiş insanlardır" dedi.

"Kürtler dahil olmak üzere ABD tarafından beslenen ayrılıkçı fikirler, Orta Doğu'daki tüm ülkeler tarafından kabul edilmiyor"

Lavrov, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Avrupalılar, Suriye'ye karşı yaptırımların hafifletilmesini Rusya'yı dışarı atma koşuluyla önerdiler. Bu, Avrupa'nın son zamanlarda benimsediği bir zihniyet: ya bizimlesiniz ya da karşısınız. Suriye artık dış oyuncuların jeopolitik sorunlarını çözmek için bir alan olmak istemiyor.

Önceki ABD yönetimi (Joe Biden) altında Suriye'de, Kürtler dahil olmak üzere yıllarca beslenen ayrılıkçı fikirler, Orta Doğu'daki tüm ülkeler tarafından kabul edilmiyor ve bölgede büyük bir savaşa yol açabilir."