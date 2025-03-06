Baykar, İtalyan Leonardo ile anlaştı: Avrupa için İHA üretecekler

Dünya

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Leonardo CEO'su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bugün Roma'da düzenledikleri basın toplantısında anlaşmayı duyurdu.

Ortak girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin ise her iki ülkede yapılmasının planlandığı açıklandı. Ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak. Ortaklığın özellikle Avrupa pazarını hedef alması öngörülüyor.

10 YILDA 100 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Anlaşmaya yakın kaynaklar, insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme ve derin vuruş kapasitesine sahip drone sektöründe Avrupa pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini vurguluyor.

İki şirketin ortak açıklamasında, bu iş birliğinin Baykar'ın çeşitli küresel pazarlarda operasyonel etkinliğini kanıtlamış olan endüstri lideri insansız platformlarından ve Leonardo'nun misyon sistemleri, yük tasarımı ve Avrupa'daki havacılık sertifikasyonundaki uzmanlığından yararlanarak kapasite artırma olanakları sunacağı belirtildi.

Açıklamada "Bu anlaşmayla Leonardo ve Baykar, hem Avrupa hem de uluslararası pazarlarda fırsatları birlikte takip etmeyi ve ayrıca uzay sektöründeki ek sinerjilerden yararlanmayı hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'DA YENİ PAZAR FIRSATLARI

Leonardo CEO'su Cingolani, "Bugün, insansız sistemlerde önemli bir atılım anlamına gelen ve özellikle Avrupa'da yeni pazar fırsatları açan yeni bir uluslararası ittifaka imza atıyoruz" dedi.

Savunma sanayinin, insansız sistemler, yapay zekâ, altıncı nesil savaşçılar, siber güvenlik ve uzay gibi alanlarda benzeri görülmemiş yenilik ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Cingolani, "Teknolojik iş birliğinin hem gerekli hem de acil olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar da "Leonardo ile bu stratejik ortaklık, teknolojik ayak izimizi genişletmek ve dünyadaki varlığımızı güçlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.

Baykar, "Etik AI odaklı teknolojileri Leonardo'nun AI teknolojilerindeki muazzam yeteneğiyle birleştirerek insansız hava sistemlerinin geleceğini tanımlayacak yeni nesil çözümler geliştirecek. Bu sinerji birlikte, gelecek için nihai AI odaklı hava üstünlüğünü getirecek" diye ekledi.

İTALYA ORDUSUNA 1300 DRONE İDDİASI

İki şirket arasında iş birliği olasılığı son haftalarda üst düzey ziyaret ve açıklamalarla gündemdeydi.

Baykar'ın geçen yıl sonunda İtalyan Piaggio Aerospace şirketini satın almasının ardından Leonardo CEO'su Roberto Cingolani Ocak'ta Türkiye'de Baykar'ı ziyaret etmiş ve "insansız teknolojilerde endüstriyel sinerjiler" üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Geçen ay da İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Leonardo Bpaşkanı Stefano Pontecorvo ile birlkte Baykar tesislerini gezmiş, iki şirket arasında teknolojik ve endüstriyel ortaklık anlaşmaları da geliştirileceğini açıklamıştı.

İtalya basını, 2018'den bu yana "kayyum" yönetimi altında olan Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışının ardından Leonardo iş birliği adımları atılmasını, "Piaggio'nun kurtarılmasının arkasında Leonardo'yu da içeren bir anlaşmanın olduğu anlaşılıyor" diye yorumlamıştı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi 20 Şubat tarihli haberinde "Leonardo, savaş drone'ları alanında endüstriyel bir ittifak kurmak için Türk grubu Baykar Technologies'i seçti" dedi ve İtalya ordusunun 1300 drone satın almak istediğini yazdı.

Corriere della Sera da 27 Şubat'ta "Leonardo ve Baykar: Avrupa orduları için drone ittifakı" başlıklı haberinde iki şirketin anlaşmaya yakın olduğunu belirtmişti.

Gazete, Leonardo'nun "elektronik sistemler alanında önde olduğunu ancak insansız araçlar alanında sadece Falco ailesinin bulunduğunu, Baykar'ın ise yapay zekaya dayalı drone üretiminde öncülerden biri olduğunu" vurguladı.

Leonardo-Baykar anlaşmasının, İtalyan silahlı kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını da ilgilendireceğini yazdı.

İŞBİRLİKLERİ HIZLANDI

Leonardo son aylarda Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle de mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşmaları yapmıştı.

Eski bir bakan olan CEO Roberto Cingolani, bu ittifak arayışlarının arkasındaki isim olarak görülüyor.

Cingolani 2024 yılında yaptığı bir açıklamada, Leonardo'nun Avrupa savunma sektörünün genişlemesinde merkezi bir rol oynamayı, teknolojik profilini güçlendirmeyi ve gelecek beş yıl içinde uzay ve siber güvenlik alanlarında büyümeyi hedeflediğini söylemişti.

Cingolani, Kasım 2024'te ABD başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesinin ardından da Trump'ın Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları talebinin Leonardo'nun sektörde daha fazla sınır ötesi ittifak kurma hedefiyle örtüştüğünü vurgulamıştı.

Leonardo, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesi projesinde Britanya'nın BAE Systems ve Japonya'nın JAIEC şirketleriyle de iş birliği içinde.