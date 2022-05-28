Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon euro toplandı - Son Dakika
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BBC

Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon euro toplandı

28.05.2022 14:54
Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon euro toplandı

Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon euro toplandı.

Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon euro toplandı.

Reuters haberi, kampanyayı başlatan Litvanya televizyonu Laisvers TV'ye dayandırdı.

Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız" dedi.

Belickaite Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu ekledi.

Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş, bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti. Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon euro.

Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Beshta Petro "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" dedi.

Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar.

Litvanya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 650 bin.

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Kaynak: BBC

Litvanya, Ukrayna, Rusya, SİHA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon euro toplandı - Son Dakika

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