Londra'da bir dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Londra'da bir dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Londra'da bir dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

17.06.2023 15:22

Londra'daki bir dairede yaşları 11 ila 3 olan ikisi çocuk 4 kişinin cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kimliklerini tespit etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir dairede yaşları 11 ila 3 olan ikisi çocuk 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Polis olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Polis, 16 Haziran Cuma günü saat 15.12'de Bedfont bölgesindeki Staines Road'daki bir evde oturanların durumundan endişe edildiğine dair bir ihbar aldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, eve zorla girdi.

4 KİŞİDEN 2'Sİ ÇOCUK

Trajik bir şekilde, evin içinde 4 kişinin cesedini bulundu. Polisler, 30'lu yaşlarında bir erkek ve kadın, 11 yaşında bir kız ve 3 yaşında bir erkek çocuk oldukları düşünülen dört kişinin kimliğini tespit etti."

Kaynak: DHA
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