Lübnan'da banka mağdurları şubelere saldırdı - Son Dakika
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Lübnan'da banka mağdurları şubelere saldırdı

15.06.2023 15:16

Lübnan'da hükümetin mevduat hesaplarını dondurması nedeniyle paralarını çekemeyen vatandaşlar özel banka şubelerine saldırdı. Lastik yakarak yolları araç trafiğine kapatan göstericiler, bankalara taşla saldırıp camlarını kırdı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri devreye girerken, polis ve askerin bankaların önüne gelmesi sonrasında eylem sona erdi.

Lübnan'da hükümet tarafından 3 yıldır mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen mudiler, başkent Beyrut'ta bazı özel banka şubelerine saldırdı.

Hükümetin 3 yıldır mevduat hesaplarını dondurduğu Lübnan'da vatandaşlar banka şubelerine saldırdı

DERNEĞİN ÇAĞRISIYLA EYLEM BAŞLADI

"Mudilerin Haykırışı Derneği"nin çağrısı üzerine bazı banka mağdurları, Beyrut'un Sin el Fil bölgesinde bir araya geldi. Burada iki özel banka şubesinin önünde toplanan göstericiler, lastik yakarak yolu araç trafiğine kapattı. Bazı mudiler de bankalara taşla saldırıp camlarını kırdı.

Hükümetin 3 yıldır mevduat hesaplarını dondurduğu Lübnan'da vatandaşlar banka şubelerine saldırdı

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Gösterinin şiddete ve bankalara zarar vermeye dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Polis ve askerin banka önüne gelmesinin ardından eylem de sona erdi.

Hükümetin 3 yıldır mevduat hesaplarını dondurduğu Lübnan'da vatandaşlar banka şubelerine saldırdı

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi. Hükümet, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçebilmek için bankalardaki dolar mevduat hesaplarını dondurma yoluna gitti.

Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı. Krizin başladığı 2019'dan bu yana Lübnan lirası yüzde 98'den fazla değer kaybetti. Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 94 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Sedat Dogan: Ooo Lübnanlı oda gelsin bisen yoktun Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
  • selma doğru: Gelecek Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
  • sait acar: Aman..))) sıra bize gelmesin.çünkü orada başlayan hep bizde sonuçlanıyor. Cevap Yaz 32 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Lübnan'da banka mağdurları şubelere saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da banka mağdurları şubelere saldırdı - Son Dakika
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