Lübnan\'dan İsrail\'e Roket Saldırısı Engellendi

LÜBNAN ordusundan yapılan açıklamada ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırısı girişiminin önlendiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, mart ayında ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili 16 Nisan'da gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İstihbarat bilgileri doğrultusunda güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve baskın düzenlendi. Söz konusu evde bazı roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi. Konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.