Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi - Son Dakika
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Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

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İsrail ve komşusu Lübnan'da bulunan Hizbullah arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor. Zaman zaman karşılıklı top atışlarının olduğu bölgede son olarak Hizbullah'tan sert bir hamle geldi. Hizbullah'ın, 20 İHA ve 200'den fazla roketle saldırdığı İsrail'de yangın çıktı. İsrail itfaiyesi, Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın için alarm durumuna geçti.

04.07.2024 20:07  Güncelleme: 20:28
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İsrail ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı, İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) ve 200'den fazla roket attı. Atılan roketler sonucu, İsrail'de orman yangını çıktı.

The Times of Israel'in haberine göre Hizbullah, kuzey sınırında İsrail askeri üslerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah 200 roket ve 20 İHA'yla saldırdı, İsrail'de büyük yangın çıktı

HİZBULLAH 20 İHA VE 200 ROKETLE SALDIRDI

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği ve Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra İsrail topraklarına 20 İHA gönderdi ve yaklaşık 200 roket fırlattı.

Hizbullah 200 roket ve 20 İHA'yla saldırdı, İsrail'de büyük yangın çıktı

İSRAİL'DE BÜYÜK YANGIN ÇIKTI

İlk belirlemelere göre Akka'da bir alışveriş merkezinde hasar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Öte yandan, bölgede saldırı nedeniyle büyük çaplı yangın başladığı aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

Hizbullah 200 roket ve 20 İHA'yla saldırdı, İsrail'de büyük yangın çıktı

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

Hizbullah 200 roket ve 20 İHA'yla saldırdı, İsrail'de büyük yangın çıktı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti. Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail\'i cehenneme çevirdi
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa gültekin: Elinize sağlık ?? 13 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Ohhhhhhhh 13 0 Yanıtla

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