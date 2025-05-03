Macaristan Ayı Etkinliği Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Macaristan Ayı Etkinliği Ankara'da

Ankara'da düzenlenen 'Macaristan Ayı' etkinliğinde Macar tatlıları ve müziği tanıtıldı.

03.05.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Macaristan Ayı" etkinlikleri kapsamında, başkentte Macar mutfağının klasik tatlıları ve geleneksel ezgileri tanıtıldı.

Etkinliğe Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasında Matis, Türkiye ile Macaristan arasındaki kültürel bağlara değinerek, gastronomi ve sanatın iki ülkeyi yakınlaştırmadaki rolünü vurguladı.

Programda Macar mutfağından Dobos ve Esterhazy pastaları katılımcılara ikram edildi. Tatlıların tarihçesini Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dalma Kovacs aktardı. Kovacs, etkinlikte çalınan eserlerin 19'uncu yüzyıl Budapeşte kafelerinde yaygın olarak tercih edilen bestelerden oluştuğunu belirtti.

Piyanist Aksel Başaran, Brahms'ın Macar Dansları eserini yorumlarken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan yaylı çalgılar dörtlüsü de müzik programına katkı sundu.

Etkinlikte ayrıca "Tatlı Elçileri – Gastrodiplomasi" başlıklı bir serginin açılışı yapıldı. Sergi, Macar tatlılarının tarihsel ve kültürel önemini ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor. Etkinlik, Ankara'da bulunan Walker's Coffee House'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Macaristan, Diplomasi, Ankara, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macaristan Ayı Etkinliği Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:30:17. #7.13#
SON DAKİKA: Macaristan Ayı Etkinliği Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.