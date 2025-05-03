Macaristan Ayı Etkinliği Ankara'da

(ANKARA) – Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Macaristan Ayı" etkinlikleri kapsamında, başkentte Macar mutfağının klasik tatlıları ve geleneksel ezgileri tanıtıldı.

Etkinliğe Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasında Matis, Türkiye ile Macaristan arasındaki kültürel bağlara değinerek, gastronomi ve sanatın iki ülkeyi yakınlaştırmadaki rolünü vurguladı.

Programda Macar mutfağından Dobos ve Esterhazy pastaları katılımcılara ikram edildi. Tatlıların tarihçesini Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dalma Kovacs aktardı. Kovacs, etkinlikte çalınan eserlerin 19'uncu yüzyıl Budapeşte kafelerinde yaygın olarak tercih edilen bestelerden oluştuğunu belirtti.

Piyanist Aksel Başaran, Brahms'ın Macar Dansları eserini yorumlarken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan yaylı çalgılar dörtlüsü de müzik programına katkı sundu.

Etkinlikte ayrıca "Tatlı Elçileri – Gastrodiplomasi" başlıklı bir serginin açılışı yapıldı. Sergi, Macar tatlılarının tarihsel ve kültürel önemini ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor. Etkinlik, Ankara'da bulunan Walker's Coffee House'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.