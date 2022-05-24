Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti! - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!

24.05.2022 21:54

Macaristan'da 3 Nisan'da gerçekleşen seçimi arka arkaya dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasından hemen sonra gece saatlerinde OHAL ilan etti. Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği zorluklara daha hızlı cevap verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini açıklayan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı.

Macaristan'daki genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan'da OHAL ilan etti.

İLK ÖNLEMLERİ YARIN AÇIKLAYACAK

Orban sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin komşu ülke Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini ifade etti. "Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde" ifadelerini kullanan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını belirtti.

ORBAN İNSAN HAKLARI GRUPLARININ HEDEFİNDE

Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) Partisi'nin lideri Orban, 3 Nisan'daki genel seçimlerde parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu kazanmıştı. Orban, 12 yıllık görev süresi boyunca yetkilerini kademeli olarak artırırken, Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları grupları tarafından sık sık eleştiriliyor.

Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti! - Son Dakika


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