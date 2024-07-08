Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başını çektiği aşırı sağcı ittifak, Avrupa Parlamentosunda yeni bir grup oluşturmak için şartları sağladı

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(BRÜKSEL) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başını çektiği aşırı sağcı "Avrupa için Vatanseverler" ittifakı, Avrupa Parlamentosunda yeni bir grup oluşturmak için şartları sağladı. "Avrupa için Vatanseverler" ittifakının, AP'deki üçüncü aşırı sağ grup olması bekleniyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Parlamentosunda (AP) yeni aşırı sağ bir grup kurma çalışmalarında son düzlüğe girildi. Avrupa Birliği (AB) üyesi yedi ülkeden en az 23 milletvekilini bir araya getirme şartını sağlayan "Avrupa için Vatanseverler" ittifakının AP'de resmen tanınması bekleniyor.

AP'deki mevcut iki aşırı sağ ittifak olan Kimlik ve Demokrasi (ID) ve Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) gruplarına dahil olmayan Orban'ın Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) Partisi, AP seçimlerinin hemen ardından yeni bir aşırı sağ grup oluşturmak için kolları sıvamıştı.

Orban, 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığı görevini devralmadan hemen önce aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl ve Çekya'nın eski Başbakanı ve ANO (Evet) partisinin lideri Andrej Babis'in desteğini alarak gerekli milletvekili sayısına ulaştı. Ancak resmen grup olabilmek için gereken dört ülkeden daha destek, Orban'ın dönem başkanlığını devralmasının ardından geldi.

Sırasıyla, Portekiz'den Chega Partisi, İspanya'dan Vox, Danimarka Halk Partisi (DF), Belçika'nın Flaman milliyetçilerinden oluşan Vlaams Belang ve Hollanda'da Geert Wilders'ın liderlik yaptığı Özgürlük Partisi (PVV) Orban'ın ittifakına katıldı. "Avrupa için Vatanseverler" ittifakı böylece AP'de resmen bir grup olma şartlarını sağlamış oldu.