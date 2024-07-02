Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi

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(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün 28 ay önce başlayan Rusya - Ukrayna savaşından bu yana Ukrayna'ya ilk ziyaretinde bulundu.

Avrupa medyasında 'Avrupa Birliğinin en Rus yanlısı lideri' olarak nitelendirilen Orban'ın Kiev ziyareti Macaristan'ın tartışmalar eşliğinde AB dönem başkanlığını sene sonuna kadar devralmasından hemen bir gün sonra gerçekleşiyor.

Sıklıkla Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve finansal yardımını açıkça eleştimesiyle bilinen Orban, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmelerde bulunacak.

Orban ve Zelenski arasındaki görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı planlanıp planlamadığı henüz belli değil.

Macaristan Başbakanı'nın sözcüsü Zoltan Kovaks, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Görüşmeler barışa ulaşma imkanları ve Macar-Ukrayna ikili ilişkilerindeki mevcut meseleler üzerine odaklanacak" dedi.

Ukrayna medyası, Orban'ın konvoyunun Kiev'deki Macaristan Büyükelçiliği'ne gittiğini aktardı.

İki lider en son 27 Haziran'daki AB Konseyi zirvesinde bir araya gelmişti.