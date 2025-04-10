Macron'dan Filistin Devleti Tanıma Açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Macron'dan Filistin Devleti Tanıma Açıklaması

Fransa, haziran ayında BM Konferansı'nda Filistin Devleti'ni tanıyabilir. Filistin'den olumlu yanıt.

10.04.2025 11:28
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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'nın, haziran ayındaki Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı'nda Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini ve buna karşılık Orta Doğu'daki bazı ülkelerin de İsrail devletini tanıyabileceğini" söyledi. Filistin Yönetimi, bu açıklamayı "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirerek, memnuniyetle karşıladı.

Mısır'ı bu hafta ziyaret eden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah II ile zirve görüşmeleri gerçekleştiren Emmanuel Macron, France 5 televizyon kanalına verdiği demeçte, "Fransa'nın, Filistin Devleti'ni tanımayı planladığını ve bu adımı Haziran ayında New York'ta İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne ilişkin düzenlenecek BM konferansında atabileceğini" söyledi. Macron, şunları söyledi:

"Tanıma yönünde ilerlemeliyiz ve bunu önümüzdeki aylarda yapacağız. Amacımız haziran ayında Suudi Arabistan'la birlikte bu konferansa başkanlık etmek ve burada, Filistin Devleti'nin, çeşitli taraflarca karşılıklı olarak tanınması hareketini sonuçlandırmaktır. Bunu yapacağım çünkü bir noktada bunun doğru olacağına inanıyorum ve aynı zamanda kolektif bir dinamiğe katılmak istiyorum, ki bu aynı zamanda Filistin'i savunan herkesin İsrail'i tanımasına da izin vermelidir. Birçoğu bunu yapmıyor."

Macron, Filistin Devleti'ni tanımayla Fransa'ya, "İsrail'in var olma hakkını inkar edenlere karşı mücadelemizde net olmamızı, İran'da olduğu gibi ve bölgede kolektif güvenliğe bağlı kalmamızı sağlayacaktır" dedi. Macron'un yorumları, Filistin Yönetimi tarafından derhal memnuniyetle karşılandı ve "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının "Filistin halkının haklarının korunması ve iki devletli çözüm doğrultusunda doğru yönde atılmış bir adım olacağını" söyledi.

Fransa, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırı da dahil olmak üzere, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözümü uzun süredir savunuyor. Ancak Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Paris'in bir Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıması, büyük bir politika değişikliğine işaret edecek ve yabancı devletlerin bu tür adımlarının erken olduğunda ısrar eden İsrail'i "kızdırma" riski taşıyacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Macron'dan Filistin Devleti Tanıma Açıklaması - Son Dakika

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