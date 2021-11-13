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Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli - Son Dakika

Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli

13.11.2021 01:02

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'daki varlığının istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini iddia etti. Macron, "Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde gerçekleşen Libya Zirvesi'nde, Libya'nın istikrarı ve seçim sürecine ilişkin konular ele alındı.

"TÜM PARTİLER SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDECEK"

Macron zirvede yaptığı konuşmada, Libya'daki geçiş sürecine ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılmasına uluslararası toplumun "tam desteğinin" altının çizildiğini dile getirdi. Zirvede hazır bulunan tüm Libya partilerinin de bu seçimlerin sonuçlarının ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti.

"300 PARALI ASKERİN ÇEKİLMESİYLE İLK ADIM ATILDI"

Konuşmasında, paralı askerlerin geri çekilmesi planının uygulanması gerektiğine dikkat çeken Macron, Türkiye ve Rusya'nın "Libya'nın ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden" paralı askerlerini "gecikmeden" Libya'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi. Macron, "Hafter kampında hizmet veren 300 paralı askerin dün geri çekileceğinin duyurulmasıyla ilk adım atılmış oldu. Fakat bu sadece başlangıç. Türkiye ve Rusya, varlığı ülkenin ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini ve askeri güçlerini de gecikmeden geri çekmelidir" ifadelerini kullandı.

Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli

cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Libya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli - Son Dakika
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