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Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

08.02.2022 17:01
Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevkidaşı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevkidaşı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden Macron-Zelenski görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna'ya çalışma ziyaretinde bulunan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron arasında Kiev'de bir görüşme başladı. Mariyinsky Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelerin ardından liderler, medya temsilcileriyle bir araya gelecek" denildi.

"24 YIL SONRA ÜLKEMİZE İLK ZİYARETİ"Ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Zelenski, "Emmanuel Macron, Ukrayna'ya hoş geldiniz. Bu, Fransa Cumhurbaşkanı'nın 24 yıl aradan sonra ülkemize ilk ziyaretidir. Ukrayna ve Fransa güvenlik alanında işbirliğini derinleştirmek ve ekonomik işbirliğini güçlendirmekle ilgilendikleri için, bunun devletlerimiz için verimli olacağına inanıyorum" dedi.

Macron, dün Moskova'ya yaptığı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, yaklaşık 5 saat sürmüştü.


Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
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Emmanuel Macron, Ukrayna, Fransa, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika Dünya


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