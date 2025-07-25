Macron\'un Filistin Devletini Tanıma Kararı

FİLİSTİN Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararını 'tarihi bir karar' olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararının memnuniyetle karşılandığını duyuruldu. Açıklamada, Macron'un kararının 'tarihi bir karar' olarak tanımlandığı ve bu kararın Fransa'nın uluslararası hukuka, BM kararlarına ve iki devletli çözümün diplomatik yollarla uygulanmasına olan bağlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

Bakanlık, ayrıca, bölgede ve küresel ölçekte barış ortamının oluşturulması için diğer ülkelere, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu. Macron'un bu kararının, özellikle Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri ile Filistin diplomasisinin uluslararası alanda Filistin'e desteği artırma çabalarının bir başarısı olarak görüldüğü Bakanlık tarafından kaydedildi.