Mahrang Baloch, BM gündeminde - Son Dakika
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Dünya

Mahrang Baloch, BM gündeminde

2025 Nobel Barış Ödülü adayı Mahrang Baloch'un hak ihlalleri, BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na taşınıyor.

25.03.2025 11:53
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(İSTANBUL) - 2025 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Pakistanlı insan hakları savunucusu Mahrang Baloch'un maruz kaldığı sistematik baskı ve hak ihlalleri, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD) gündemine taşınıyor. Baloch'un dosyasını, uluslararası hukukçu Kurtuluş Baştimar hazırlayacak.

Pakistan Belucistan'daki insan hakları ihlallerini ve zorla kaybetmeleri protesto etmek için ülkenin başkenti İslamabad'a yürüyen ve Beluç Uzun Yürüyüşü'nü organize eden Mahrang Baloch'un maruz kaldığı insan hakkı ihlalleri, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu gündemine taşınacak.

Daha önce yaptığı açıklamalarda barışçıl protesto haklarının polis tarafından engellendiğini belirten Baloch, tacize, fişlemeye ve tehditlere maruz kaldıklarını ifade etmişti.

2025 Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilen Pakistanlı insan hakları savunucusu Baloch'un söz konusunu dosyasını hazırlamak üzere, Pakistan'ın önde gelen insan hakları savunucuları ve hukuk platformları, insan hakları hukukçusu Kurtuluş Baştimar'a resmi başvuruda bulundu. Baştimar, Mahrang Baloch'un kaçırılma, tehdit ve sindirme sürecini belgeleyen kapsamlı bir dosyayı Birleşmiş Milletler'e sunarak, hem hukuki hem de diplomatik düzeyde sürecin takipçisi olacak.

Baştimar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Davayı şahsen sunacağım ve uluslararası düzeyde adalet için savunuculuk yapacağım. İletişiminiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mahrang Baloch, BM gündeminde - Son Dakika

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