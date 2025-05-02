Malta'da İnsani Yardım Gemisine Saldırı - Son Dakika
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Dünya

Malta'da İnsani Yardım Gemisine Saldırı

Malta\'da İnsani Yardım Gemisine Saldırı

Özgürlük Filosu, Gazze'ye giden gemisinin Malta'da dron saldırısına uğradığını duyurdu.

02.05.2025 10:10
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ÖZGÜRLÜK Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan gemisinin Malta'da saldırıya uğradığını açıkladı. Açıklamada, geminin batma tehlikesi olduğu bildirildi.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemisine Malta'da hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, "Malta saatiyle 00: 23'te gemimize bir dron saldırısı düzenlenmiştir. Geminin ön kısmı iki kez hedef alınmış, bunun sonucunda gemide yangın çıkmış ve gövdede bir yarık meydana gelmiştir. Gemi şu anda Malta yakınlarındaki uluslararası sularda bulunmaktadır. Sadece Güney Kıbrıs'ın bir gemi göndererek yanıt verdiği bir SOS imdat sinyali gönderildi. Ancak bu gemi ihtiyaç duyulan kritik elektrik desteğini sağlayamamaktadır. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırının özellikle geminin jeneratörünü hedef aldığı anlaşılıyor ve gemi şu anda içindeki 30 uluslararası insan hakları aktivistiyle birlikte batma tehlikesiyle karşı karşıya" denildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Gazze, Malta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malta'da İnsani Yardım Gemisine Saldırı - Son Dakika

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