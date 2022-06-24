Maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarmaya başladı! Bulgaristan'da da görüldü - Son Dakika
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Maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarmaya başladı! Bulgaristan'da da görüldü

24.06.2022 00:23

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilen maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarmaya başladı. Yunanistan ve Gürcistan'dan sonra bu kez de Bulgaristan'da ilk vaka görüldü.

Maymun çiçeği virüsü, 4 Mayıs tarihinde Londra'da ilk vaka tespit edildikten sonra bir ay gibi kısa bir sürede 30 ülkede görüldü ve yayılmaya devam ediyor.

BULGARİSTAN'DA İKİ KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu bildirildi. Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi. Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

GÜRCİSTAN VE YUNANİSTAN'A DA SIÇRADI

Geçtiğimiz hafta Gürcistan'da ilk vaka tespit edilmişti. Gürcistan'daki yetkili kuruluşlardan yapılan açıklamada "Avrupa bölgesinde seyahat eden bir kişide virüsün görüldü" ifadelerine yer verilmişti.İki hafta önce de Yunanistan'da da ilk vaka görülmüştü. Yunan makamlarından yapılan açıklamada, yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor. Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarmaya başladı! Bulgaristan'da da görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarmaya başladı! Bulgaristan'da da görüldü - Son Dakika
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