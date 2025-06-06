Merz ve Trump Görüşmesi: Destek Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Merz ve Trump Görüşmesi: Destek Yok

06.06.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Trump ile görüşmesinde Ukrayna konusunda net destek bulamadı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme, görünürde yapıcı bir atmosferde geçti ancak özellikle Ukrayna- Rusya savaşı gibi kritik konularda Merz, ABD'den net destek alamadı. Gümrükler konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Merz ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinden bazı önemli mesajlar ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'la iletişiminde doğru tonu bulmuş göründü. Trump'la samimi sohbet sırasında müdahale etmedi, iltifatlarda bulundu. Merz, Trump'ın Alman büyükbabasının doğum belgesinin altın çerçeveli bir kopyasını hediye etti. Hediyeden memnun kalan Trump, bu belgeyi başkan portrelerinin yanına asabileceğini söyledi. Merz, Almanya'nın ABD'ye minnet borcu olduğunu vurgularken, Trump da Merz'e "saygı duyulan bir adam" sözleriyle karşılık verdi.

Ukrayna konusunda ilerleme sağlanmadı

Merz'in ABD'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını istemesi üzerine, Trump bu konuda net tavır ortaya koymadı, Ukrayna Savaşı'na dair konuşma ve yorumlarda Putin'in saldırganlığına dair ifade kullanmadı. Merz, "Biz Ukrayna'nın yanındayız" diyerek duruşunu ortaya koyarken, Trump bu mesajı yüz ifadesini dahi değiştirmeden dinledi.

Almanya'nın savunma harcamaları

Görüşmede Trump, Almanya'nın savunma bütçesini artırma çabalarını olumlu karşıladı. Artışları öven Trump, espriyle karışık Almanya'nın geçmişini ima ederek "Belki de artış fazla bile olabilir" dedi. Merz ise savunma bütçesini artırmaya yönelik Trump'un yorumunu cevapsız bıraktı.

Gümrüklerle ilgili anlaşmazlıklar

Merz, gümrük anlaşmazlıkları konusundaki beklentisine de net cevap alamadı. Trump, "Harika bir ticaret anlaşmamız olacak" diyerek belirsiz ifadeler kullandı. Ancak ABD'den enerji ithalatı gibi alanlarda Almanya'nın adım atmasının bir beklenti olarak ortada kaldığı gözlendi.

Trump'ın Almanya'ya karşı olumsuz bakışları şimdilik rötarda

Trump'ın zaman zaman Almanya için gösterdiği karşıt tutumu ikili görüşmede gündeme gelmedi. Özellikle aşırı sağ parti olarak bilinen Almanya İçin Alaternatif Parti'ye (AfD) veya Almanya'daki ifade özgürlüğü tartışmalarına değinilmedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Almanya, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merz ve Trump Görüşmesi: Destek Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırıları düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi
DSÖ’den Gazze’deki hastaneler için acil koruma çağrısı DSÖ'den Gazze'deki hastaneler için acil koruma çağrısı

15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
14:16
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
12:25
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
08:39
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
08:16
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
07:56
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
06:11
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 17:29:22. #7.13#
SON DAKİKA: Merz ve Trump Görüşmesi: Destek Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.