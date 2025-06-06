Merz ve Trump Görüşmesi: Destek Yok

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme, görünürde yapıcı bir atmosferde geçti ancak özellikle Ukrayna- Rusya savaşı gibi kritik konularda Merz, ABD'den net destek alamadı. Gümrükler konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Merz ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinden bazı önemli mesajlar ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'la iletişiminde doğru tonu bulmuş göründü. Trump'la samimi sohbet sırasında müdahale etmedi, iltifatlarda bulundu. Merz, Trump'ın Alman büyükbabasının doğum belgesinin altın çerçeveli bir kopyasını hediye etti. Hediyeden memnun kalan Trump, bu belgeyi başkan portrelerinin yanına asabileceğini söyledi. Merz, Almanya'nın ABD'ye minnet borcu olduğunu vurgularken, Trump da Merz'e "saygı duyulan bir adam" sözleriyle karşılık verdi.

Ukrayna konusunda ilerleme sağlanmadı

Merz'in ABD'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını istemesi üzerine, Trump bu konuda net tavır ortaya koymadı, Ukrayna Savaşı'na dair konuşma ve yorumlarda Putin'in saldırganlığına dair ifade kullanmadı. Merz, "Biz Ukrayna'nın yanındayız" diyerek duruşunu ortaya koyarken, Trump bu mesajı yüz ifadesini dahi değiştirmeden dinledi.

Almanya'nın savunma harcamaları

Görüşmede Trump, Almanya'nın savunma bütçesini artırma çabalarını olumlu karşıladı. Artışları öven Trump, espriyle karışık Almanya'nın geçmişini ima ederek "Belki de artış fazla bile olabilir" dedi. Merz ise savunma bütçesini artırmaya yönelik Trump'un yorumunu cevapsız bıraktı.

Gümrüklerle ilgili anlaşmazlıklar

Merz, gümrük anlaşmazlıkları konusundaki beklentisine de net cevap alamadı. Trump, "Harika bir ticaret anlaşmamız olacak" diyerek belirsiz ifadeler kullandı. Ancak ABD'den enerji ithalatı gibi alanlarda Almanya'nın adım atmasının bir beklenti olarak ortada kaldığı gözlendi.

Trump'ın Almanya'ya karşı olumsuz bakışları şimdilik rötarda

Trump'ın zaman zaman Almanya için gösterdiği karşıt tutumu ikili görüşmede gündeme gelmedi. Özellikle aşırı sağ parti olarak bilinen Almanya İçin Alaternatif Parti'ye (AfD) veya Almanya'daki ifade özgürlüğü tartışmalarına değinilmedi.