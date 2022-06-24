Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır - Son Dakika
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Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır

24.06.2022 10:38

Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gergin atmosfere bir tuğla da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ekledi. Atina'nın Türkiye'den AB ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okumayı bırakmasını ve uluslararası hukuka saygı göstermesini beklediğini söyleyen Miçotakis, "Umarım Türkiye bu öğütleri bu kez dinler. Zira; ancak bu şekilde Doğu Akdeniz'de son iki ayda komşu ülkenin hatasıyla oluşan gerginlik azaltılabilir" dedi.

Yunanistan'ın en saygın gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre; Başbakan Kriyakos Miçotakis hükümeti yeni bir savunma programını Yunan parlamentosuna sundu. Sunulan yeni programda; Girit'teki Souda deniz ve hava üssünün altyapısının yenilenmesi ve daha modern hale getirilmesi için 190 milyon euroluk bir fon ayrıldı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİMİN TIRMANMASI BEKLENİYOR

Miçotakis hükümetinin sunduğu silahlanma programında ayrıca; denizaltı savunma amacıyla kullanılan Sikorsky MH-60R SeaHawk S-70 Aegean Hawk helikopterlerinin yanı sıra RM-70 ve 122 mm roketatarların modernizasyonu da yer alıyor. Leopard 2 tankları için 30 bin 120mm mermi tedariki için de yaklaşık 150 milyon euro harcanacak. Bu adımlarla Atina'nın; Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha tırmandırması bekleniyor.

MİÇOTAKİS: UMARIM TÜRKİYE BU ÖĞÜTLERİ BU KEZ DİNLER

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gazetecilere demeç veren Miçotakis; Atina'nın Türkiye'den AB ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okumayı bırakmasını ve uluslararası hukuka saygı göstermesini beklediğini belirtti. AB ülkelerinin bu konudaki tutumuna da işaret eden Yunan Başbakan, "Umarım Türkiye bu öğütleri bu kez dinler. Zira; ancak bu şekilde Doğu Akdeniz'de son iki ayda komşu ülkenin hatasıyla oluşan gerginlik azaltılabilir" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Ahmet Pahıl: Lan içinizden geçeriz sizin bırak abd etek altı takılmayı. 2 yaşındaki çocuğun 25 yaşındaki adama kafa tutması seninki yersin valla şaplağı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır - Son Dakika
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