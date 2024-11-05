Mikati: İsrail Ateşkes Önerilerini Reddetti

Dünya

LÜBNAN Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in tüm ateşkes önerilerini reddettiğini söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin uluslararası toplumu İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığı için eleştirdiği kaydedildi. Mikati, uluslararası toplumu İsrail'e baskı uygulamaya çağırırken Lübnan'ın 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına bağlılığını ve güneyde Lübnan ordusunu takviye etme teklifini tekrar ederek, ateşkes girişimlerini memnuniyetle karşılamalarına rağmen İsrail'in ateşkes için yapılan çözüm önerilerini reddettiğini, savaş suçlarını artırdığını ve arkeolojik alanları bile hedef aldığını bildirdi.