Tutankhamun sonra bir ilk! Firavun mezarı bulundu - Son Dakika
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Dünya

Tutankhamun sonra bir ilk! Firavun mezarı bulundu

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Mısır'da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral 2'nci Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor'daki ünlü Krallar Vadisi'nde bulundu.

19.02.2025 10:43
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Mısır'da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral 2'nci Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor'daki ünlü Krallar Vadisi'nde bulundu.

TUTANKHAMUN 'DAN SON BİR İLK

Tutankhamun'un mezarının 1922'de ortaya çıkarılmasından sonra, Mısır'da keşfedilen ilk kraliyet mezarı olan bu yapının girişi ve ana geçidi 2022 yılında tespit edildi. Son kazılarda ise mezarın Kral 2'nci Tutmosis'e ait olduğunu kanıtlayan yeni bulgulara ulaşıldı.

Tutankhamun sonra bir ilk! Firavun mezarı bulundu

YAĞMADAN SONRA TAŞINMIŞ OLABİLİR

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, mezarda bulunan kap parçalarında 2'nci Tutmosis 'ölen kral' olarak tanımlandığını ve ünlü Kraliçe Hatşepsut'un adının da yer aldığını açıkladı. Fakat Kral 2'nci Tutmosis'in mumyası, 19'ncü yüzyılda mezardan çok uzak olmayan bir bölgede bulundu. Uzmanlar, kralın kalıntılarının mezar yağmalandıktan sonra taşınmış olabileceğini ve bu keşfin, Tutmosis Hanedanlığı ile dönemin kayıp krallarına dair önemli bilgiler sunduğunu düşünüyor.

Tutankhamun sonra bir ilk! Firavun mezarı bulundu
Tutankhamun sonra bir ilk! Firavun mezarı bulundu
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Tutankhamun, Kraliçe, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tutankhamun sonra bir ilk! Firavun mezarı bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunuss Bayern:
    erdoana ne zaman açarlar 13 8 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    inşallah 1000 yıl sonra fravun Tayyiphamu nun mumyasıda böyle bulunacak.. 1 1 Yanıtla
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