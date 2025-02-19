Tutankhamun sonra bir ilk! Firavun mezarı bulundu

Dünya

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Mısır'da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral 2'nci Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor'daki ünlü Krallar Vadisi'nde bulundu.

TUTANKHAMUN 'DAN SON BİR İLK

Tutankhamun'un mezarının 1922'de ortaya çıkarılmasından sonra, Mısır'da keşfedilen ilk kraliyet mezarı olan bu yapının girişi ve ana geçidi 2022 yılında tespit edildi. Son kazılarda ise mezarın Kral 2'nci Tutmosis'e ait olduğunu kanıtlayan yeni bulgulara ulaşıldı.

YAĞMADAN SONRA TAŞINMIŞ OLABİLİR

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, mezarda bulunan kap parçalarında 2'nci Tutmosis 'ölen kral' olarak tanımlandığını ve ünlü Kraliçe Hatşepsut'un adının da yer aldığını açıkladı. Fakat Kral 2'nci Tutmosis'in mumyası, 19'ncü yüzyılda mezardan çok uzak olmayan bir bölgede bulundu. Uzmanlar, kralın kalıntılarının mezar yağmalandıktan sonra taşınmış olabileceğini ve bu keşfin, Tutmosis Hanedanlığı ile dönemin kayıp krallarına dair önemli bilgiler sunduğunu düşünüyor.