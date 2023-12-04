Son Dakika Tutankhamun Haberleri

- 04.12.2023 04 Ara 14:04 Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı
Mısır'ın Eski Eserlerden Sorumlu Devlet Bakanı Zahi Hawass, Firavunların lanetinin gerçek nedenini ve modern arkeologların lanetten sakınmak için tavsiyelerini anlattı. Bu lanetin, mumyalanmış Firavunların kalıntılarını rahatsız eden herkesi etkilediğine inanılıyor. Hawass, lanetin bir efsane olduğuna, ancak ölümlerin bilimsel bir nedeni olabileceğine inanıyor. Arkeologlar, mezarların içine girerek mikroplara maruz kaldıklarında öldüklerini belirtti.
- 05.10.2023 05 Eki 14:45 Mısır'ın çocuk kralı Tutankhamun'un hazinesi İstanbul'da
Mısır'da 3 bin 300 yıl önce çocuk yaşta tahta çıkan çocuk kral Tutankhamun'un hazinelerinden oluşan sergisi İstanbul'da tarih meraklılarına kapılarını açtı. Çocuk kralına ait 407 eserin ziyaretçilerini beklediği sergi, yıl sonuna kadar açık olacak.
- 14.03.2023 14 Mar 16:57 "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" mayıs sonuna kadar görülebilecek
"Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi"ni yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.
- 20.01.2023 20 Oca 10:46 İlber Ortaylı anlamıyla Tutankhamun Sergisi
20 Ocak'ta Uniq Expo'da açılacak 'Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi'ni Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımıyla herkesten önce izleyin.
- 19.01.2023 19 Oca 21:18 Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri' Sergisine Büyük İlgi
Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran ünlü Firavun Tutankhamun'un Çocuk Kral'ın Hazineleri sergisi Uniq Expo'da özel bir davetle açılışını gerçekleştirdi.
- 18.01.2023 18 Oca 16:26 "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri" sergisi 20 Ocak'ta açılacak
Ölümünün üzerinden 3 bin 300 yıldan fazla zaman geçen Firavun Tutankhamun'un kral mezarında bulunan hazineler UNIQ Expo İstanbul'da ziyaretçileri ağırlayacak.
- 12.12.2021 12 Ara 11:10 Tutankamon'un Mezarı Neden Ufak? Düğüm Çözüldü
Mısır imparatorluğunun en ünlü firavunu... Laneti ile meşhur firavun... 9 yaşında tahta geçen genç firavun... Hollywood'un filmlerini yapmaya doyamadığı Mısır lideri... Tutankamon (Tutankhamun) M.Ö. 1325'te doğdu, M.Ö. 1342'de öldü.
- 28.12.2019 28 Ara 17:13 Mısır'da 7 bin kahve bardağıyla Guinnes denemesi
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi önünde Guinnes rekor denemesi gerçekleştirildi.
- 09.07.2019 09 Tem 04:57 Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü" tepkisi
Mısır, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren Firavun Tutankhamun'un altın büstünün satışına engel olmadığı gerekçesiyle İngiltere yönetimine tepki gösterdi.
- 05.07.2019 05 Tem 17:13 Firavun Tutankhamun'un altın büstü Londra'da satıldı
Mısır'da milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren Firavun Tutankhamun'un altın büstü Kahire yönetiminin itirazlarına rağmen İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayedede satıldı.
- 11.06.2019 11 Haz 00:45 Mısır İngiltere'den firavun Tutankhamun'un altın heykel başını istiyor
Mısır yönetimi, İngiltere'ye, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın heykel başı için temmuz ayında yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması çağrısında bulundu.
- 07.05.2018 07 May 19:13 Tutankhamun'un Mezarında Gizli Oda Olmadığı Ortaya Çıktı
Antik Mısır kralı Tutankhamun'un mezarında var olduğu sanılan gizli odalara dair hiçbir kanıt bulunamadı.
- 16.11.2017 16 Kas 10:35 Mısır Firavunu Tutankhamun'un Altın Koleksiyonu
Tahrir Meydanı'nda bulunan Mısır Müzesi'nin açılışının 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mısır'da MÖ 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın koleksiyonu ilk kez sergilenmeye başlandı.
- 16.11.2017 16 Kas 03:14 Mısır Firavunu Tutankhamun'un Altın Koleksiyonu
Tahrir Meydanı'nda bulunan Mısır Müzesi'nin açılışının 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mısır'da MÖ 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın koleksiyonu ilk kez sergilenmeye başlandı.
- 09.09.2017 09 Eyl 23:38 Mısır'da Tutankhamun Kuyumcusu "Amenemhat"A Ait Mezar Bulundu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mısırlı arkeologların arama çalışmalarından detay görüntüler Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anan'ın açıklaması Mısır'ın Luksor kenti batısındaki Draa Abu el Naga bölgesinde Firavun Kralı Tutankhamun'un kuyumcusu Amenemhat'a ait olduğu belirtilen mezar bulundu.
- 06.11.2016 06 Kas 15:30 Suriyeliler, Tutankhamun'un Totemi ile Yakalandı
HATAY'ın Yayladağı İlçesi'ne, Suriye'den yasa dışı yoldan getirilen tarihi değeri olduğu değerlendirilen Mısır Kralı Tutankhamun totemi ve 4 kilo esrar ele geçirildi.
- 06.11.2016 06 Kas 14:55 Hatay Suriyeliler, Tutankhamun'un Totemi Ile Yakalandı
Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ne, Suriye'den yasa dışı yoldan getirilen tarihi eser niteliğindeki Mısır Kralı Tutankhamun totemi ve 4 kilogram esrar yakalandı.
- 06.11.2016 06 Kas 13:42 Suriyeliler, Tutankhamun'un Totemi ile Yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, polis bir otomobilin içinde, Mısır Kralı Tutankhamun totemi ve 4 kilo esrar ele geçirdi. Araçtaki 5 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
- 02.04.2016 02 Nis 10:37 Kral Tutankhamun'un Mezarı National Geographic Tarafından Açılıyor
Mısır Firavun'u Kral Tutankhamun'un mezarındaki gizli odalar, Nat Geo ekipleri tarafından keşfediliyor, duvarların arkasında yatan gizemler ortaya çıkıyor.
- 20.12.2015 20 Ara 16:49 Mısır'daki Arkeoloji Çalışmaları
Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde, Antik Mısır'da 18'inci firavun hanedanlığından Tutankamon'un (Tutankhamun) süt annesi Maya'nın mezarı yerli ve yabancıların ziyaretine açıldı.
- 23.01.2015 23 Oca 01:15 King Tutankhamun Burial Mask Sloppily Glued Back Together After Cleaning Mishap
King Tutankhamun Burial Mask is now being called 'irreversibly damaged' after its famous beard broke off in a botched cleaning job and then was hastily glued back together. Jen Markham (@jenmarkham) has the story.
- 27.12.2013 27 Ara 15:24 AB Yüksek Temsilcisi Ashton'dan Mısır'a Turistik Ziyaret
AB Yüksek Temsilcisi Ashton, ailesiyle birlikte Mısır'ın önemli turizm merkezlerinden Luksor'a geldi.