Son Dakika Tutankhamun Haberleri

14:04

Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı

Mısır'ın Eski Eserlerden Sorumlu Devlet Bakanı Zahi Hawass, Firavunların lanetinin gerçek nedenini ve modern arkeologların lanetten sakınmak için tavsiyelerini anlattı. Bu lanetin, mumyalanmış Firavunların kalıntılarını rahatsız eden herkesi etkilediğine inanılıyor. Hawass, lanetin bir efsane olduğuna, ancak ölümlerin bilimsel bir nedeni olabileceğine inanıyor. Arkeologlar, mezarların içine girerek mikroplara maruz kaldıklarında öldüklerini belirtti.