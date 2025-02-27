Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı

Geniş Video İzle

Kahire'deki Büyük Mısır Müzesi, 20 yıllık bir bekleyişin ardından kapılarını ziyaretçilere açıyor. Müze, 500.000 metrekarelik bir alanda, Kral Tutankhamun'un 'lanetli' altın maskesi ve lahdi dahil olmak üzere 100.000'den fazla eseri barındırıyor. Bu özellikle onu dünyanın antik Mısır'a adanmış en büyük müze yapıyor.

27.02.2025 14:56  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en değerli arkeolojik buluntularına ev sahipliği yapacak mega müze, yirmi yıldan fazla bir bekleyişin ardından nihayet ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Kahire'deki Büyük Mısır Müzesi, Kral Tutankhamun'un "lanetli" ikonik altın maskesi ve lahdi dahil olmak üzere 100.000'den fazla esere ev sahipliği yapacak.

Müze etkileyici bir şekilde 500.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve bu da onu dünyada tek bir uygarlığa - antik Mısır'a - adanmış en büyük müze yapıyor.

Ziyaretçiler müzeye görkemli bir mermer kemerden geçerek girecek ve ardından 3200 yıl öncesine dayanan, etkileyici 83 tonluk II. Ramses heykeli tarafından karşılanacaklar.

Daha sonra, antik kralların ve tanrıların heykellerinin etkileyici bir sergisinin yanından geçerek büyük merdivenleri çıkacaklar.

Oradan sadece bir mil uzaklıktaki piramitlerin etkileyici manzarasını görecekler.

Müze, 3000 yıldan fazla bir zaman dilimine ait sanat eserlerini içeren on iki galeriye sahip.

Ziyaretçiler ayrıca Büyük Piramit'in yapımcısının annesi olan Kraliçe Hetepheres'in göz kamaştırıcı hazinelerini, mermer lahdi, mobilyaları ve mücevherlerinin yanı sıra Kral Khufu'nun muhteşem sedir ağacından yapılmış teknesini de görebilecekler.

Sitenin inşaatı 2005 yılında başladı, ancak 2011'deki Arap Baharı sırasında durdu.

Çalışmalar 2014'te yeniden başladı ve on yıl sonra müze nihayet açılıyor.

Proje 1,3 milyar dolara mal oldu, ancak dünyanın dört bir yanından turistleri çekerek Mısır ekonomisini canlandırması umut ediliyor.

Tutankhamun koleksiyonu şu anda Kahire'nin merkezindeki eski Mısır müzesinde bulunuyor, ancak Temmuz ayındaki açılış öncesinde taşınacak.

Tutankhamun'un bedeni, Luksor'daki Krallar Vadisi'ndeki mezarında kalacak.

Mezar, İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından yedi yıllık bir aramanın ardından 1922'de keşfedildi.

Tutankhamun'un mezarının keşfi, karanlık bir lanetle ilişkilendiriliyor.

Tutankhamun'un kalıntılarının ortaya çıkarılmasının ardından, keşif ekibiyle bağlantılı çeşitli kişiler gizemli koşullarda öldü.

Bunlar arasında, enfeksiyonlu bir sivrisinek ısırığından ölen, kazı ekibinin finansal destekçisi Lord Canarvon da vardı.

Firavunun kalıntılarını röntgenleyen Sir Archibald Douglas-Reid, gizemli bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Carter'ın kendisi 1939'da, 64 yaşında Hodgkin Hastalığı'ndan öldü.

Geçen haftaya kadar Kral Tutankhamun'unkinden beri hiçbir kraliyet mezarı keşfedilmemişti, ta ki arkeologlar II. Thutmose'nin mezar yerini keşfedene kadar.

Kralın mumyalanmış kalıntıları iki yüzyıl önce bulunmuştu, ancak mezarı hiç bulunamamıştı.

Mezarın girişi ve ana geçidi ilk olarak 2022'de keşfedildi, ancak devam eden kazılar onu Firavun'a bağlayan kanıtlar buldu.

Firavun'un adıyla yazılmış vazo parçaları bulundu ve II. Thutmose "ölmüş kral" olarak tanımlandı.

Ayrıca, kralların mezarına yerleştirilen dini bir metnin bölümleri ile mavi boya ve sarı yıldızlar da bulundu.

Mısır Yüksek Antikalar Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mohamed Ismail Khaled, bu keşfi "son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri" olarak tanımladı.

II. Thutmose, Mısır'ın 18. Hanedanlığı'nın dördüncü Firavunu'ydu ve yaklaşık MÖ 1493'ten MÖ 1479'a kadar hüküm sürdüğü düşünülüyor. 30 yaşında öldü.

II. Thutmose, güçlü bir kadın firavun olarak tarihe geçen Kraliçe Hatşepsut ile evliydi.

Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı
Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı
Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı
Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı
Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire\'de açıldı

Kültür Sanat, Tutankhamun, Turizm, Kahire, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    içinde bence Ferhat Çelik çocukluk aşkımsın ve Talat yelbuz Casper aptllarida sergilensin Türkiye'nin en gereksiz asalaklari çünkü katılanlar ???????? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Öcalan’ın çağrısı videolu mu olacak DEM Parti’den en net açıklama Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:50 DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.