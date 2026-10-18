Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi - Son Dakika
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Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

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Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray\'ı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Haftasında Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic'i 83-80 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Haftasında Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic takımları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

DERBİDE KAZANAN BEŞİKTAŞ

Maçın başından sonuna kadar büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 15 dakika süren dev derbiyi Beşiktaş, 83-80'lik skorla kazanmayı başardı. 

Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

İLK DEVRE BAŞA BAŞ GEÇTİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk 5 dakikayı 10-6 üstün bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu çeyrekte özellikle Metu ve Şehmus Hazer ile skor üretti. Beşiktaş ise Furkan Korkmaz ve Zizic'in sayılarıyla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Mücadelenin ilk çeyreği Galatasaray MCT Technic'in 22-19 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Metecan Birsen'in 13. dakikada orta mesafeden basketiyle 6-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 30-27. Bu çeyrekte özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla hücumdaki üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş, soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

HEYECAN SON DAKİKAYA KADAR DEVAM ETTİ 

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan Beşiktaş, 27. dakikada Furkan Korkmaz'ın turnikesiyle aradaki farkı 10'a çıkardı. Dış atıştan bulduğu basketlerle aradaki farkı azaltmaya çalışan Galatasaray ise 29. dakikada Buğrahan Tuncer'in üç sayılık isabetiyle 9-0'lık seri yakalayarak aradaki farkı 1'e indirdi: 58-57. Beşiktaş ise bu basketin hemen ardından Furkan Korkmaz'ın üç sayılık isabetiyle rakibine cevap vererek farkı 4'e çıkardı: 61-57. Beşiktaş, Brown'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle de dördüncü periyoda 64-60 üstün gitti.

Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, 32. dakikada Furkan Korkmaz'ın smacıyla 5-0'lık seri yakaladı: 69-60. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, 39. dakikada Nikolic'in üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakaladı ve farkı 2'ye düşürdü: 75-73. Beşiktaş ise maçın bitmesine 1 dakika kala Nowell ve Brown'ın üç sayılık basketleriyle aradaki farkı açtı. Sarı-kırmızılı ekip, son saniyede Simpson ile uzaktan üç sayılık isabet bulsa da Beşiktaş maçtan 83-80 galip ayrıldı.

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