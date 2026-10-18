Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci

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Slavia Prag maçı hazırlıklarına start verem Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Mert Müldür, bireysel çalışmalara başladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, ligde oynanan Corendon Alanyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MERT MÜLDÜR GERİ DÖNDÜ

Slavia Prag maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları sevindirecek sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Mert Müldür, sakatlığını atlatmasının ardından bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci

SAHALARA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulan 27 yaşındaki milli futbolcunun sahalara kısa süre içerisinde yeniden dönmesi bekleniyor. 

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci - Son Dakika
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